Fim de semana será de sol e com temperaturas de até 30°C no ES

Domingo ensolarado em praias de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

sexta-feira (4) o sol fica entre algumas nuvens em todo o Estado e não chove. O vento se mantém acelerado por todo o litoral capixaba, podendo ter rajadas entre o Litoral Sul e a Nestao sol fica entre algumas nuvens em todo o Estado e não chove. O vento se mantém acelerado por todo o litoral capixaba, podendo ter rajadas entre o Litoral Sul e a Grande Vitória

As temperaturas ficam entre 15 °C e 28 °C na Grande Vitória, de 10 °C a 31 °C na Região Sul, de 6 °C a 29 °C na Região Serrana, de 15 °C a 30 °C no Norte e de 13 °C a 31 °C no Noroeste.

O sábado (5) segue com predomínio de sol em todas as regiões e, mais uma vez, não chove. O vento acelera um pouco mais no Litoral Norte e são esperadas rajadas por toda a região litorânea capixaba. Os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30% em trechos da Região Sul.

As temperaturas ficam entre 15ºC e 30ºC na Grande Vitória, de 9ºC a 32ºC na Região Sul, de 5ºC a 28ºC na Região Serrana, de 16ºC a 30ºC no Norte e de 14ºC a 31ºC no Noroeste.

domingo (6), o céu fica parcialmente nublado parcialmente devido a áreas de instabilidade em altos níveis da atmosfera. São esperadas apenas chuvas rápidas em alguns momentos do dia no trecho mais próximo ao Litoral No, o céu fica parcialmente nublado parcialmente devido a áreas de instabilidade em altos níveis da atmosfera. São esperadas apenas chuvas rápidas em alguns momentos do dia no trecho mais próximo ao Litoral Norte do Estado . O vento segue acelerado no litoral capixaba, podendo ter rajadas no Litoral Sul. Nas demais áreas não chove.