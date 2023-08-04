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Previsão do tempo

Fim de semana será de sol e com temperaturas de até 30°C no ES

Segundo Incaper, há previsão de céu parcialmente nublado e instabilidade apenas para o Litoral Norte do Espírito Santo, com possibilidade de chuva rápida e fraca
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

04 ago 2023 às 07:55

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 07:55

Praia da Guarderia, em Vitória
Domingo ensolarado em praias de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Os últimos fins de semana foram marcados por tempo instável no Espírito Santo, mas este deve ter sol e temperaturas acima dos 30 °C, como no verão, na maior parte do Estado, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Nesta sexta-feira (4) o sol fica entre algumas nuvens em todo o Estado e não chove. O vento se mantém acelerado por todo o litoral capixaba, podendo ter rajadas entre o Litoral Sul e a Grande Vitória.
As temperaturas ficam entre 15 °C e 28 °C na Grande Vitória, de 10 °C a 31 °C na Região Sul, de 6 °C a 29 °C na Região Serrana, de 15 °C a 30 °C no Norte e de 13 °C a 31 °C no Noroeste. 
sábado (5) segue com predomínio de sol em todas as regiões e, mais uma vez, não chove. O vento acelera um pouco mais no Litoral Norte e são esperadas rajadas por toda a região litorânea capixaba. Os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30% em trechos da Região Sul.
As temperaturas ficam entre 15ºC e 30ºC na Grande Vitória, de 9ºC a 32ºC na Região Sul, de 5ºC a 28ºC na Região Serrana, de 16ºC a 30ºC no Norte e de 14ºC a 31ºC no Noroeste.
No domingo (6), o céu fica parcialmente nublado parcialmente devido a áreas de instabilidade em altos níveis da atmosfera. São esperadas apenas chuvas rápidas em alguns momentos do dia no trecho mais próximo ao Litoral Norte do Estado. O vento segue acelerado no litoral capixaba, podendo ter rajadas no Litoral Sul. Nas demais áreas não chove.
As temperaturas ficam entre 16 °C e 30 °C na Grande Vitória, de 11 °C a 33 °C na Região Sul, de 5 °C a 28 °C na Região Serrana, de 15 °C a 30 °C no Norte e de 12 °C a 31 °C no Noroeste.

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