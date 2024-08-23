ES tem previsão de 'queda brusca' na temperatura no fim de semana

Espírito Santo deve experimentar mudança no tempo nos próximos dias Crédito: Vitor Jubini

A previsão do tempo para o Espírito Santo nos próximos dias indica uma mudança: sai o sol e o calor, e entra o tempo fechado com a presença da chuva. O Estado, que passou por ondas de altas e baixas nos termômetros, e teve até gangorra térmica nas últimas semanas, agora deve experimentar a volta das temperaturas amenas, resultado de uma frente fria que avança pelo Sudeste do Brasil . A empresa Climatempo aponta, inclusive, chance de recorde de temperatura no Espírito Santo na próxima terça-feira (27).

haver "queda brusca" na temperatura e a possibilidade de chuva, diferente do que tem sido visto nos últimos dias no Espírito Santo. O Climatempo explica que o resfriamento mais intenso vai acontecer na região Sul do Brasil, mas também deve afetar o Sudeste e o Centro-Oeste. O Instituto Climatempo e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) indicam a mesma tendência: deve. O Climatempo explica que o resfriamento mais intenso vai acontecer na região Sul do Brasil, mas também deve afetar o Sudeste e o Centro-Oeste.

A partir desta sexta-feira (23), a chuva se espalha mais sobre a região Sul e a população começa a sentir uma queda de temperatura. Os efeitos da frente fria no Espírito Santo devem começar a ser sentidos no domingo (25). Durante o fim de semana, o ar frio de origem polar avança pelo interior do país.

Segundo a Climatempo, o Espírito Santo deve seguir tendência semelhante ao Estado de Minas Gerais. Entre sexta (23) e sábado (24), a previsão é de calor. A temperatura na região Sul pode alcançar os 37 °C, conforme o Incaper. A temperatura deve cair entre domingo (25) e segunda-feira (26).

Tempo deve mudar no ES nos próximos dias Crédito: Reprodução | Incaper

Ainda segundo a Climatempo, a segunda (26) pode ter a tarde mais fria do ano. A madrugada de terça-feira (27), por sua vez, pode registrar recorde de menor temperatura do ano no Estado. Não há uma temperatura exata prevista, mas é possível notar, conforme as previsões, como o tempo fica ameno ao longo dos dias.

Previsão dia a dia:

Sexta-feira (23): Tempo segue estável em todo o Espírito Santo devido à atuação de um sistema de alta pressão. São esperadas apenas chuvas passageiras na região Nordeste do Estado. A umidade relativa do ar fica abaixo dos 30%.



Tempo segue estável em todo o Espírito Santo devido à atuação de um sistema de alta pressão. São esperadas apenas chuvas passageiras na região Nordeste do Estado. A umidade relativa do ar fica abaixo dos 30%. Sábado (24): O tempo segue estável em todo o Espírito Santo devido à atuação de um sistema de alta pressão. O sol predomina com aumento das temperaturas e não há previsão de chuva no Estado. A umidade relativa do ar fica abaixo dos 30%. A região Sul pode ter máxima de 37 °C, enquanto o Norte, de 33 °C.



O tempo segue estável em todo o Espírito Santo devido à atuação de um sistema de alta pressão. O sol predomina com aumento das temperaturas e não há previsão de chuva no Estado. A umidade relativa do ar fica abaixo dos 30%. A região Sul pode ter máxima de 37 °C, enquanto o Norte, de 33 °C. Domingo (25): A passagem de uma frente fria muda as condições de tempo no Estado com aumento da nebulosidade ao longo do dia e previsão de chuva fraca em alguns momentos pelas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória e a partir da noite nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste. As temperaturas diminuem por todas as regiões capixabas. A mínima prevista para a região Serrana é de 13 °C, para a Grande Vitória, 19 °C.



A passagem de uma frente fria muda as condições de tempo no Estado com aumento da nebulosidade ao longo do dia e previsão de chuva fraca em alguns momentos pelas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória e a partir da noite nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste. As temperaturas diminuem por todas as regiões capixabas. A mínima prevista para a região Serrana é de 13 °C, para a Grande Vitória, 19 °C. Segunda-feira (26): Previsão de tempo nublado com chuva fraca em alguns momentos em todo o Espírito Santo. As temperaturas diminuem ainda mais em todas as regiões capixabas.



ES volta a receber alerta de baixa umidade do ar

O Espírito Santo voltou a receber nesta sexta-feira (23) um alerta de baixa umidade do ar, que pode variar entre 20% e 30%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Ainda segundo o alerta, há risco de incêndios florestais. Isso pode representar também um risco à saúde das pessoas. Ao menos oito Estados do Brasil, incluindo o Espírito Santo, receberam o alerta, que vale até as 21h desta sexta-feira (23), podendo ser renovado.

Alerta de baixa umidade do ar para o Espírito Santo Crédito: Reprodução | Inmet

O aviso tem cor amarela, o primeiro dos três graus de classificação de risco. A recomendação do Inmet é que as pessoas bebam bastante líquido, evitem desgaste físico nas horas mais secas, evitando também exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia.

As 23 cidades citadas pelo alerta estão nas regiões Sul e Serrana. Os municípios são:

Afonso Cláudio

Alegre

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Ibatiba

Ibitirama

Irupi

Iúna

Jerônimo Monteiro

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

São José do Calçado

Venda Nova do Imigrante



A umidade do ar é um fator climático importante, que afeta a saúde e o bem-estar das pessoas. Níveis mais baixos são comuns no fim do inverno, com a aproximação da primavera. Os níveis costumam ficar mais baixos, inclusive, durante as tardes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a faixa de umidade ideal para o ser humano situa-se entre 40% e 70%.

O mês de agosto tem sido marcado por extremos climáticos em todo o Brasil. O aviso emitido pelo Inmet reforça a necessidade de cuidados com a saúde.