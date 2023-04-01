Efeito do ciclone bomba: ES tem novo alerta de chuvas intensas no fim de semana

Esta matéria teve o título e o texto atualizados para incluir a informação de que a mudança meteorológica no Espírito Santo tem relação com ciclone bomba.

Segundo o Climatempo, as chuvas são efeitos de um ciclone bomba, que está no oceano, e que deve mudar o tempo nas Regiões Sudeste e Sul.

De acordo com o Inmet, o grau de severidade do alerta é classificado como perigo potencial e compreende o período das 15 horas deste sábado até as 10 horas de domingo (2). Além da chuva forte, há previsão de ventos intensos, de 40 a 60 quilômetros por hora, contudo é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.