Efeito do ciclone bomba: ES tem novo alerta de chuvas intensas no fim de semana

Atualização
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
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- Bom Jesus do Norte
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- Cariacica
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- Conceição do Castelo
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O que é um ciclone bomba?
De acordo com o Climatempo, um ciclone bomba é um fenômeno meteorológico caracterizado por um ciclone extratropical intenso com ventos muito fortes, que pode causar estragos e danos materiais. Recebe esse nome por conta da rápida queda de pressão atmosférica que ocorre no centro do ciclone, causando um "efeito bomba". O ciclone bomba pode ocorrer em diversas regiões do país, especialmente no Sul e Sudeste.