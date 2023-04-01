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Efeito do ciclone bomba: ES tem novo alerta de chuvas intensas no fim de semana

Previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de volume de água de até 50 milímetros por dia em diversas regiões do Estado

Publicado em 01 de Abril de 2023 às 14:55

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

01 abr 2023 às 14:55
Inmet emite novo alerta de chuva forte para o ES
Inmet emite novo alerta de chuva forte para o ES Crédito: Inmet

Atualização

01/04/2023 - 4:50
Esta matéria teve o título e o texto atualizados para incluir a informação de que a mudança meteorológica no Espírito Santo tem relação com ciclone bomba.
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (1), um novo alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo neste fim de semana. A previsão é de volume de água variando de 20 a 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia. 
Segundo o Climatempo, as chuvas são efeitos de um ciclone bomba, que está no oceano, e que deve mudar o tempo nas Regiões Sudeste e Sul.
De acordo com o Inmet, o grau de severidade do alerta é classificado como perigo potencial e compreende o período das 15 horas deste sábado até as 10 horas de domingo (2). Além da chuva forte, há previsão de ventos intensos, de 40 a 60 quilômetros por hora, contudo é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
No Estado, a previsão afeta as áreas Central, Sul, Litoral Norte e Noroeste que compreendem os seguintes municípios:
  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiracu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São José do Calçado
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória
O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, porque, embora baixo, há risco de queda e descargas elétricas. O instituto recomenda, ainda, que motoristas não estacionem próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também não é recomendável usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em qualquer emergência, ligar para os números da Defesa Civil, neste link, ou Corpo de Bombeiros (193). 

O que é um ciclone bomba?

De acordo com o Climatempo, um ciclone bomba é um fenômeno meteorológico caracterizado por um ciclone extratropical intenso com ventos muito fortes, que pode causar estragos e danos materiais. Recebe esse nome por conta da rápida queda de pressão atmosférica que ocorre no centro do ciclone, causando um "efeito bomba". O ciclone bomba pode ocorrer em diversas regiões do país, especialmente no Sul e Sudeste.

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