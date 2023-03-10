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Inmet

ES recebe novo alerta de chuvas intensas; veja cidades

Aviso da cor amarela é válido para 31 municípios capixabas até a manhã de sábado (11)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

10 mar 2023 às 12:21

Publicado em 10 de Março de 2023 às 12:21

Vem chuva por aí? Pelo menos é o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu alerta de chuva intensa para 31 cidades do Espírito Santo. O aviso de cor amarela — o menor na escala de risco — foi emitido nesta sexta-feira (10), compreende as regiões Central e Sul do Estado e vale até as 10h de sábado (11).
Nessas localidades pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há também baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Cidades em alerta
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Brejetuba
  8. Cachoeiro de Itapemirim
  9. Castelo
  10. Conceição do Castelo
  11. Divino de São Lourenço
  12. Domingos Martins
  13. Dores do Rio Preto
  14. Guaçuí
  15. Ibatiba
  16. Ibitirama
  17. Iconha
  18. Irupi
  19. Itapemirim
  20. Iúna
  21. Jerônimo Monteiro
  22. Marataízes
  23. Mimoso do Sul
  24. Muniz Freire
  25. Muqui
  26. Piúma
  27. Presidente Kennedy
  28. Rio Novo do Sul
  29. São José do Calçado
  30. Vargem Alta
  31. Venda Nova do Imigrante

Orientações aos moradores

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

 - Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. 

 - Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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