ES recebe dois alertas de chuvas até este sábado; veja lista de cidades

O alerta laranja de acumulado de chuva atinge 25 cidades. Nelas pode chover até 100 mm por dia e há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. Veja a lista de municípios que receberam o aviso:

O segundo alerta atinge mais cidades: são 44 ao todo. Nelas, pode chover até 50 mm por dia com ventos de 40 a 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo. Confira a lista de municípios: