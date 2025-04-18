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Previsão do tempo

ES recebe dois alertas de chuvas até este sábado; veja lista de cidades

Avisos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta sexta-feira (18)

Publicado em 18 de Abril de 2025 às 14:17

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

18 abr 2025 às 14:17
Estado recebeu dois alertas de chuvas intensas de sexta-feira (18) até sábado (19)
Estado recebeu dois alertas de chuvas intensas que vão de sexta-feira (18) até sábado (19) Crédito: Inmet
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas para o Espírito Santo nesta sexta-feira (18). Os dois vão até as 10h de sábado (19). Um é laranja, de maior intensidade, e atinge mais a parte Norte e Noroeste capixaba. O outro, classificado como amarelo (o mais brando na escala de perigo), cobre cidades também das regiões Sul e Serrana.
O alerta laranja de acumulado de chuva atinge 25 cidades. Nelas pode chover até 100 mm por dia e há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. Veja a lista de municípios que receberam o aviso:
  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Barra de São Francisco
  5. Boa Esperança
  6. Conceição da Barra
  7. Ecoporanga
  8. Governador Lindenberg
  9. Jaguaré
  10. Linhares
  11. Mantenópolis
  12. Montanha
  13. Mucurici
  14. Nova Venécia
  15. Pancas
  16. Pedro Canário
  17. Pinheiros
  18. Ponto Belo
  19. Rio Bananal
  20. São Domingos do Norte
  21. São Gabriel da Palha
  22. São Mateus
  23. Sooretama
  24. Vila Pavão
  25. Vila Valério

Alerta amarelo

O segundo alerta atinge mais cidades: são 44 ao todo. Nelas, pode chover até 50 mm por dia com ventos de 40 a 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo. Confira a lista de municípios:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alto Rio Novo
  5. Baixo Guandu
  6. Barra de São Francisco
  7. Boa Esperança
  8. Brejetuba
  9. Colatina
  10. Conceição da Barra
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Dores do Rio Preto
  14. Ecoporanga
  15. Governador Lindenberg
  16. Guaçuí
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Irupi
  20. Itaguaçu
  21. Itarana
  22. Iúna
  23. Jaguaré
  24. João Neiva
  25. Laranja da Terra
  26. Linhares
  27. Mantenópolis
  28. Marilândia
  29. Montanha
  30. Mucurici
  31. Muniz Freire
  32. Nova Venécia
  33. Pancas
  34. Pedro Canário
  35. Pinheiros
  36. Ponto Belo
  37. Rio Bananal
  38. São Domingos do Norte
  39. São Gabriel da Palha
  40. São Mateus
  41. São Roque do Canaã
  42. Sooretama
  43. Vila Pavão
  44. Vila Valério

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