ES recebe dois alertas de chuvas até este sábado; veja lista de cidades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas para o Espírito Santo nesta sexta-feira (18). Os dois vão até as 10h de sábado (19). Um é laranja, de maior intensidade, e atinge mais a parte Norte e Noroeste capixaba. O outro, classificado como amarelo (o mais brando na escala de perigo), cobre cidades também das regiões Sul e Serrana.
O alerta laranja de acumulado de chuva atinge 25 cidades. Nelas pode chover até 100 mm por dia e há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. Veja a lista de municípios que receberam o aviso:
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Jaguaré
- Linhares
- Mantenópolis
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
Alerta amarelo
O segundo alerta atinge mais cidades: são 44 ao todo. Nelas, pode chover até 50 mm por dia com ventos de 40 a 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo. Confira a lista de municípios:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério