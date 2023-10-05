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Aviso Climático

ES recebe alertas de chuvas intensas, tempestades e queda de granizo

Ventos intensos de até 60 km/h também podem atingir todas as cidades do Estado, conforme avisos do Instituto Nacional de Meteorologia, válidos até a manhã de sexta-feira (6)
Isabelle Oliveira

Isabelle Oliveira

Publicado em 

05 out 2023 às 12:12

Publicado em 05 de Outubro de 2023 às 12:12

Raios durante tempestades no Espírito Santo
INMET alerta para riscos tempestades no ES nesta quinta e sexta-feira  Crédito: Vitor Jubini
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novos alertas de chuvas intensas e tempestades para todas as cidades do Espírito Santo na manhã desta quinta-feira (5). Os avisos climáticos, indicados como amarelos (perigo potencial), começaram a valer nesta quinta-feira (5) e seguem até as 10h de sexta-feira (6).
Segundo o Inmet, o acúmulo de chuva pode chegar a 50mm/dia, e é possível que também sejam registrados ventos intensos, de até 60 km/h. Ainda há riscos de queda de granizo, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores, descargas elétricas e alagamentos.
Em caso de rajadas de ventos, o Inmet sinaliza que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas; e que não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, a recomendação é que evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergências ou mais informações, o contato deve ser feito junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

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