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ES recebe alerta laranja para risco de chuvas fortes

Alerta vale para 22 cidades, nas quais  pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2023 às 14:30

Publicado em 20 de Fevereiro de 2023 às 14:30

Alerta de chuva intensa para 22 cidades do ES
Alerta de chuva intensa para 22 cidades do ES Crédito: Inmet/Reprodução
O Espírito Santo recebeu um novo alerta de chuva do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta segunda-feira (20). O aviso laranja — o segundo maior na escala de risco do órgão — compreende 22 cidades do Litoral Norte e do Noroeste capixaba, sendo válido até as 10h da manhã de terça-feira (21).
Nessas localidades pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h.
Diante disso, o Inmet alerta para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Cidades em alerta

  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Barra de São Francisco
  4. Boa Esperança
  5. Conceição da Barra
  6. Ecoporanga
  7. Governador Lindenberg
  8. Jaguaré
  9. Linhares
  10. Montanha
  11. Mucurici
  12. Nova Venécia
  13. Pedro Canário
  14. Pinheiros
  15. Ponto Belo
  16. Rio Bananal
  17. São Domingos do Norte
  18. São Gabriel da Palha
  19. São Mateus
  20. Sooretama
  21. Vila Pavão
  22. Vila Valério

Orientações para moradores

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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