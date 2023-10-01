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Previsão do tempo

ES recebe alerta de tempestade com ventos de até 100 km/h; veja cidades

Aviso de perigo vai até a manhã de segunda-feira (2); há risco de chuva de granizo
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

01 out 2023 às 12:07

Publicado em 01 de Outubro de 2023 às 12:07

Espírito Santo recebe alerta de tempestade para mais de 70 cidades
Só seis cidades escaparam do alerta laranja para tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia Crédito: Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, que indica perigo, para tempestade em 72 cidades do Espírito Santo. O aviso, que começou às 9h08 deste domingo (1º), vai até 10h de segunda-feira (2).
Segundo o Inmet, há risco potencial de chuva entre 30 e 60 mm/h ou de até 100 mm/dia, com ventos intensos que podem chegar a 100 km/h, além de queda de granizo.
Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Veja a lista de municípios que receberam o alerta:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivácqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Bom Jesus do Norte
  14. Brejetuba
  15. Cachoeiro de Itapemirim
  16. Cariacica
  17. Castelo
  18. Colatina
  19. Conceição da Barra
  20. Conceição do Castelo
  21. Divino de São Lourenço
  22. Domingos Martins
  23. Dores do Rio Preto
  24. Fundão
  25. Governador Lindenberg
  26. Guaçuí
  27. Guarapari
  28. Ibatiba
  29. Ibiraçu
  30. Ibitirama
  31. Iconha
  32. Irupi
  33. Itaguaçu
  34. Itapemirim
  35. Itarana
  36. Iúna
  37. Jaguaré
  38. Jerônimo Monteiro
  39. João Neiva
  40. Laranja da Terra
  41. Linhares
  42. Mantenópolis
  43. Marataízes
  44. Marechal Floriano
  45. Marilândia
  46. Mimoso do Sul
  47. Muniz Freire
  48. Muqui
  49. Nova Venécia
  50. Pancas
  51. Piúma
  52. Presidente Kennedy
  53. Rio Bananal
  54. Rio Novo do Sul
  55. Santa Leopoldina
  56. Santa Maria de Jetibá
  57. Santa Teresa
  58. São Domingos do Norte
  59. São Gabriel da Palha
  60. São José do Calçado
  61. São Mateus
  62. São Roque do Canaã
  63. Serra
  64. Sooretama
  65. Vargem Alta
  66. Venda Nova do Imigrante
  67. Viana
  68. Vila Pavão
  69. Vila Valério
  70. Vila Velha
  71. Vitória

Instruções do Inmet

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas; 

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; 

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia; 

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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