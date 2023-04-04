ES recebe alerta de chuvas intensas e ventos fortes; veja cidades

Em Cachoeiro de Itapemirim, nuvens escuras se formaram em cima do Rio Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta terça-feira (4) o alerta de chuvas intensas que podem atingir 28 municípios das regiões Norte e o Noroeste do Espírito Santo. O aviso foi emitido na manhã desta terça-feira (4) e fica vigente até as 10h de quarta-feira (5).

Segundo o Inmet, o aviso amarelo — de perigo potencial — pode causar chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 km/h a 60 km/h. O risco para corte de energia, queda de galhos e árvores, alagamentos e descargas elétricas é baixo.

O instituto recomenda que, em caso de rajadas de vento, os moradores da região afetada não se abriguem debaixo de árvores, pelo possível risco de queda e descargas elétricas, e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada também é recomendado que se evite.

Para mais informações, os moradores podem procurar a Defesa Civil, no telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, no telefone 193.

Municípios em alerta: