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"Perigo potencial"

ES recebe alerta de chuvas intensas e ventos fortes; veja cidades

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia, emitido na manhã desta terça-feira (4), abrange 28 municípios e é válido até as 10h desta quarta-feira (5)
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

04 abr 2023 às 11:38

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 11:38

Temporal com chuva, nuvens escuras e vendaval atinge cidades do Sul do ES
Em Cachoeiro de Itapemirim, nuvens escuras se formaram em cima do Rio Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta terça-feira (4) o alerta de chuvas intensas que podem atingir 28 municípios das regiões Norte e o Noroeste do Espírito Santo. O aviso foi emitido na manhã desta terça-feira (4) e fica vigente até as 10h de quarta-feira (5).
Segundo o Inmet, o aviso amarelo — de perigo potencial — pode causar chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 km/h a 60 km/h. O risco para corte de energia, queda de galhos e árvores, alagamentos e descargas elétricas é baixo.
O instituto recomenda que, em caso de rajadas de vento, os moradores da região afetada não se abriguem debaixo de árvores, pelo possível risco de queda e descargas elétricas, e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada também é recomendado que se evite.
Para mais informações, os moradores podem procurar a Defesa Civil, no telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, no telefone 193.
Municípios em alerta:
  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Aracruz
  5. Baixo Guandu
  6. Barra de São Francisco 
  7. Boa Esperança 
  8. Colatina 
  9. Conceição da Barra
  10. Ecoporanga
  11. Governador Lindenberg
  12. Jaguaré
  13. Linhares
  14. Mantenópolis
  15. Marilândia 
  16. Montanha 
  17. Mucuri 
  18. Pancas 
  19. Pedro Canário 
  20. Pinheiros 
  21. Ponto Belo
  22. Rio Bananal
  23. São Domingos do Norte
  24. São Gabriel da Palha 
  25. São Mateus 
  26. Sooretama 
  27. Vila Pavão 
  28. Vila Valério 

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