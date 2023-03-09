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"Perigo potencial"

ES recebe alerta amarelo para chuvas intensas em 22 cidades; veja quais

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está vigente e é válido até as 10h de sexta-feira (10) para as regiões Central, Noroeste e Sul do Espírito Santo

Publicado em 09 de Março de 2023 às 13:24

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

09 mar 2023 às 13:24
Cidades do ES recebem alerta de chuvas
Cidades do ES recebem alerta de chuvas Crédito: Inmet
Espírito Santo recebeu um alerta de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quinta-feira (9). O aviso amarelo – de perigo potencial – compreende 22 cidades das regiões Central, Noroeste e Sul do Estado e é válido até as 10h desta sexta-feira (10).
Nas localidades abrangidas pelo alerta pode chover entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 km/h a 60 km/h. O Inmet alerta para o baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Veja cidades: 
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alto Rio Novo
  5. Baixo Guandu
  6. Barra de São Francisco
  7. Brejetuba
  8. Colatina
  9. Conceição do Castelo
  10. Divino de São Lourenço
  11. Dores do Rio Preto
  12. Ecoporanga
  13. Guaçuí
  14. Ibatiba
  15. Ibitirama
  16. Irupi
  17. Itaguaçu
  18. Iúna
  19. Laranja da Terra
  20. Mantenópolis
  21. Muniz Freire
  22. Pancas

Orientações aos moradores

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. 

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. 

-Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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