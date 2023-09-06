O tempo amanheceu fechado em algumas regiões do Espírito Santo . A mudança no tempo, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), é provocada pela aproximação de um sistema frontal, que contribui para o aumento de nebulosidade e da chuva nas regiões Sul e Serrana e na Grande Vitória.

A previsão desta quarta-feira (6) para as demais áreas do Estado é de sol entre muitas nuvens e há uma pequena chance de chuva fraca em alguns momentos. As temperaturas diminuem em todas as regiões.

Para o feriado de 7 de setembro, a previsão é de sol entre nuvens e chuva, em alguns momentos do dia, na maioria do Estado. Apenas no extremo sudoeste do Estado o sol predomina e não há previsão de chuva.

Na sexta-feira (8), Aniversário de Vitória, a madrugada e o início da manhã devem ser de chuva no trecho nordeste do Espírito Santo. O sol predomina e não há previsão de chuva nas demais áreas do Estado.

Your browser does not support the audio element. Dia da Independência veja como fica o tempo no ES durante o feriadão

Fim de semana

Para sábado (9) e domingo (10), a previsão é de sol entre nuvens e chuva fraca, entre a madrugada e o início da manhã, no trecho Norte do Espírito Santo. O sol predomina e não há previsão de chuva nas demais áreas do Estado.