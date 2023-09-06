O tempo amanheceu fechado em algumas regiões do Espírito Santo. A mudança no tempo, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), é provocada pela aproximação de um sistema frontal, que contribui para o aumento de nebulosidade e da chuva nas regiões Sul e Serrana e na Grande Vitória.
A empresa Climatempo já havia informado, na terça-feira (5), que uma frente fria se aproximava do Sudeste do Brasil e poderia provocar chuvas fortes no Espírito Santo.
A previsão desta quarta-feira (6) para as demais áreas do Estado é de sol entre muitas nuvens e há uma pequena chance de chuva fraca em alguns momentos. As temperaturas diminuem em todas as regiões.
Para o feriado de 7 de setembro, a previsão é de sol entre nuvens e chuva, em alguns momentos do dia, na maioria do Estado. Apenas no extremo sudoeste do Estado o sol predomina e não há previsão de chuva.
Na sexta-feira (8), Aniversário de Vitória, a madrugada e o início da manhã devem ser de chuva no trecho nordeste do Espírito Santo. O sol predomina e não há previsão de chuva nas demais áreas do Estado.
Dia da Independência veja como fica o tempo no ES durante o feriadão
Fim de semana
Para sábado (9) e domingo (10), a previsão é de sol entre nuvens e chuva fraca, entre a madrugada e o início da manhã, no trecho Norte do Espírito Santo. O sol predomina e não há previsão de chuva nas demais áreas do Estado.
O vento sopra com moderada intensidade no litoral da Grande Vitória e da Região Sul. Em alguns momentos do dia, as rajadas podem ser de forte intensidade no Litoral Sul.