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Balanço da Defesa Civil

Confira as cidades onde mais choveu em 24h no ES

Por conta das chuvas intensas das últimas 24 horas, o Estado recebeu alertas de perigo moderado para enxurradas e deslizamentos de terra

Publicado em 27 de Dezembro de 2023 às 08:28

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 dez 2023 às 08:28
Chuva derruba árvores e poste de energia em Muqui
Chuva derruba árvores e poste de energia em Muqui Crédito: Defesa Civil
A chuva que atingiu o Espírito Santo entre terça-feira (26) e as 6h da manhã desta quarta-feira (27) gerou acumulados expressivos de água no Estado, conforme Boletim da Defesa Civil. Muqui, na Região Sul, foi a cidade onde mais choveu em 24 horas, com 73,2 milímetros. O município foi atingido por um forte temporal que provocou queda de árvores e de um poste
Confira abaixo a quantidade de chuva em cada município.
Cidades do Espírito Santo onde mais choveu em 24 horas
Cidades do Espírito Santo onde mais choveu em 24 horas Crédito: Cemaden
Por conta da chuva intensa, algumas cidades receberam um alerta do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), de risco moderado para alagamentos. São elas: Atílio Vivácqua, Muqui, Anchieta e Guarapari.
Com exceção de Atílio Vivácqua, os outros três municípios também receberam alerta de risco moderado para deslizamento de terra.

Outros alertas

Devido à previsão de pancadas de chuva forte, o Cemaden alerta ainda que podem ocorrer enxurradas, alagamentos urbanos e inundações pontuais na Região Metropolitana de Vitória.
Já nas regiões Sul e Serrana, há possibilidade de ocorrências pontuais de deslizamentos de terra, especialmente em encostas, além de eventuais “quedas de barreira” à margem de rodovias.

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