Confira as cidades onde mais choveu em 24h no ES

A chuva que atingiu o Espírito Santo entre terça-feira (26) e as 6h da manhã desta quarta-feira (27) gerou acumulados expressivos de água no Estado, conforme Boletim da Defesa Civil. Muqui, na Região Sul, foi a cidade onde mais choveu em 24 horas, com 73,2 milímetros. O município foi atingido por um forte temporal que provocou queda de árvores e de um poste.
Confira abaixo a quantidade de chuva em cada município.
Por conta da chuva intensa, algumas cidades receberam um alerta do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), de risco moderado para alagamentos. São elas: Atílio Vivácqua, Muqui, Anchieta e Guarapari.
Com exceção de Atílio Vivácqua, os outros três municípios também receberam alerta de risco moderado para deslizamento de terra.
Outros alertas
Devido à previsão de pancadas de chuva forte, o Cemaden alerta ainda que podem ocorrer enxurradas, alagamentos urbanos e inundações pontuais na Região Metropolitana de Vitória.
Já nas regiões Sul e Serrana, há possibilidade de ocorrências pontuais de deslizamentos de terra, especialmente em encostas, além de eventuais “quedas de barreira” à margem de rodovias.