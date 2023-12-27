Confira as cidades onde mais choveu em 24h no ES

Chuva derruba árvores e poste de energia em Muqui Crédito: Defesa Civil

Confira abaixo a quantidade de chuva em cada município.

Cidades do Espírito Santo onde mais choveu em 24 horas Crédito: Cemaden

Por conta da chuva intensa, algumas cidades receberam um alerta do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), de risco moderado para alagamentos. São elas: Atílio Vivácqua, Muqui, Anchieta e Guarapari.

Com exceção de Atílio Vivácqua, os outros três municípios também receberam alerta de risco moderado para deslizamento de terra.

Outros alertas

Devido à previsão de pancadas de chuva forte, o Cemaden alerta ainda que podem ocorrer enxurradas, alagamentos urbanos e inundações pontuais na Região Metropolitana de Vitória.