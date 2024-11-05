Cidades do ES recebem novo alerta de chuva forte válido até quinta (7)

O tempo chuvoso deve continuar no Espírito Santo e com alta intensidade, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão emitiu, nesta terça-feira (5), um novo alerta amarelo — o terceiro maior na escala — válido até as 10h de quinta-feira (7), abrangendo várias regiões do Estado. Precipitações podem atingir volume de 50 mm/dia em 52 municípios capixabas.
Nas regiões afetadas, a previsão é de ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h, além das chuvas que devem ficar entre 20 e 30 mm/h, chegando a 50 mm/dia. Na última segunda-feira (4), o instituto também havia emitido um alerta parecido que era válido até as 10h desta terça-feira.
Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Caso aconteça rajadas de vento, o instituto orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Veja as cidades sob alerta:
- Afonso Cláudio;
- Água Doce do Norte;
- Águia Branca;
- Alegre;
- Alfredo Chaves;
- Alto Rio Novo;
- Anchieta;
- Apiacá;
- Atílio Vivacqua;
- Baixo Guandu;
- Barra de São Francisco;
- Bom Jesus do Norte;
- Brejetuba;
- Cachoeiro de Itapemirim;
- Castelo;
- Colatina;
- Conceição do Castelo;
- Divino de São Lourenço;
- Domingos Martins;
- Dores do Rio Preto;
- Ecoporanga;
- Guaçuí;
- Ibatiba;
- Ibitirama;
- Iconha;
- Irupi;
- Itaguaçu;
- Itapemirim;
- Itarana;
- Iúna;
- Jerônimo Monteiro;
- Laranja da Terra;
- Mantenópolis;
- Marataízes;
- Marechal Floriano;
- Mimoso do Sul;
- Mucurici;
- Muniz Freire;
- Muqui;
- Nova Venécia;
- Pancas;
- Pinheiros;
- Piúma;
- Ponto Belo;
- Presidente Kennedy;
- Rio Novo do Sul;
- Santa Maria de Jetibá;
- São Gabriel da Palha;
- São José do Calçado;
- Vargem Alta;
- Venda Nova do Imigrante;
- Vila Pavão.