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Cidades do ES recebem novo alerta de chuva forte válido até quinta (7)

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou aviso nesta terça-feira (5), e previsão é de que chuvas possam chegar a 50 mm/dia, com ventos de até 60 Km/h

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 10:40

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

05 nov 2024 às 10:40
Chuva
Chuva no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros
O tempo chuvoso deve continuar no Espírito Santo e com alta intensidade, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão emitiu, nesta terça-feira (5), um novo alerta amarelo — o terceiro maior na escala — válido até as 10h de quinta-feira (7), abrangendo várias regiões do Estado. Precipitações podem atingir volume de 50 mm/dia em 52 municípios capixabas.
Nas regiões afetadas, a previsão é de ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h, além das chuvas que devem ficar entre 20 e 30 mm/h, chegando a 50 mm/dia. Na última segunda-feira (4), o instituto também havia emitido um alerta parecido que era válido até as 10h desta terça-feira.
Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Caso aconteça rajadas de vento, o instituto orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Veja as cidades sob alerta:
  1. Afonso Cláudio; 
  2. Água Doce do Norte; 
  3. Águia Branca; 
  4. Alegre; 
  5. Alfredo Chaves; 
  6. Alto Rio Novo; 
  7. Anchieta; 
  8. Apiacá; 
  9. Atílio Vivacqua; 
  10. Baixo Guandu; 
  11. Barra de São Francisco; 
  12. Bom Jesus do Norte; 
  13. Brejetuba; 
  14. Cachoeiro de Itapemirim; 
  15. Castelo; 
  16. Colatina; 
  17. Conceição do Castelo; 
  18. Divino de São Lourenço; 
  19. Domingos Martins; 
  20. Dores do Rio Preto; 
  21. Ecoporanga; 
  22. Guaçuí; 
  23. Ibatiba; 
  24. Ibitirama; 
  25. Iconha; 
  26. Irupi;
  27.  Itaguaçu; 
  28. Itapemirim; 
  29. Itarana; 
  30. Iúna; 
  31. Jerônimo Monteiro; 
  32. Laranja da Terra; 
  33. Mantenópolis; 
  34. Marataízes; 
  35. Marechal Floriano; 
  36. Mimoso do Sul; 
  37. Mucurici; 
  38. Muniz Freire; 
  39. Muqui; 
  40. Nova Venécia; 
  41. Pancas; 
  42. Pinheiros; 
  43. Piúma; 
  44. Ponto Belo; 
  45. Presidente Kennedy; 
  46. Rio Novo do Sul; 
  47. Santa Maria de Jetibá; 
  48. São Gabriel da Palha; 
  49. São José do Calçado; 
  50. Vargem Alta; 
  51. Venda Nova do Imigrante; 
  52. Vila Pavão.

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