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Aviso do Inmet

Cidades do ES recebem alerta de perigo potencial para acumulado de chuva

Aviso do Inmet vale das 10h17 desta quarta-feira (19) até as 10h de quinta-feira (20) e compreende 34 cidades. Pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 10:52

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 jul 2023 às 10:52
Cidades capixabas recebem alerta de perigo potencial para acumulado de chuva
Cidades capixabas recebem alerta de perigo potencial para acumulado de chuva Crédito: Inmet
Com a previsão de que uma rápida frente fria deve provocar tempo instável no Espírito Santo, a partir desta quarta-feira (19), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial para acumulado de chuva, para o litoral capixaba e outras localidades do Estado.
O alerta do Inmet vale das 10h17 desta quarta-feira (19) até as 10h desta quinta-feira (20) e compreende 34 cidades. Nessas localidades em amarelo, chove entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Mesmo com essa previsão para o clima, o risco é considerado baixo para alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com áreas de risco.
  1. Alfredo Chaves
  2. Anchieta
  3. Aracruz
  4. Atílio Vivacqua
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Cariacica
  7. Castelo
  8. Colatina
  9. Domingos Martins
  10. Fundão
  11. Guarapari
  12. Ibiraçu
  13. Iconha
  14. Itapemirim
  15. João Neiva
  16. Linhares
  17. Marataízes
  18. Marechal Floriano
  19. Marilândia
  20. Mimoso do Sul
  21. Muqui
  22. Piúma
  23. Presidente Kennedy
  24. Rio Novo do Sul
  25. Santa Leopoldina
  26. Santa Maria de Jetibá
  27. Santa Teresa
  28. São Roque do Canaã
  29. Serra
  30. Vargem Alta
  31. Venda Nova do Imigrante
  32. Viana
  33. Vila Velha
  34. Vitória

Instruções:

- Evite enfrentar o mau tempo;
- Observe alteração nas encostas;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Cidades do ES recebem alerta de perigo potencial para acumulado de chuva

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