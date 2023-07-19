Com a previsão de que uma rápida frente fria deve provocar tempo instável no Espírito Santo, a partir desta quarta-feira (19), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial para acumulado de chuva, para o litoral capixaba e outras localidades do Estado.
O alerta do Inmet vale das 10h17 desta quarta-feira (19) até as 10h desta quinta-feira (20) e compreende 34 cidades. Nessas localidades em amarelo, chove entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Mesmo com essa previsão para o clima, o risco é considerado baixo para alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com áreas de risco.
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Ibiraçu
- Iconha
- Itapemirim
- João Neiva
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Instruções:
- Evite enfrentar o mau tempo;
- Observe alteração nas encostas;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Cidades do ES recebem alerta de perigo potencial para acumulado de chuva