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Meteorologia

Cidades do ES recebem alerta de chuvas intensas; confira a lista

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) afirma que temporal pode atingir as regiões Sul, Central e litoral Norte do Estado

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 15:14

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

24 fev 2025 às 15:14
Inmet emite alerta para chuvas intensas em 43 municípios do ES
Inmet emite alerta para chuvas intensas em 43 municípios do ES Crédito: Reprodução/Inmet
Um novo alerta amarelo para chuvas intensas foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia nesta segunda-feira (24), válido para 43 cidades do Espírito Santo até a terça-feira (25).
O temporal pode atingir as regiões Sul, Central e litoral Norte do Estado, com chuvas entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar até 50 mm/dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h. No entanto, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Confira a lista dos municípios 

  1. Alegre 
  2. Alfredo Chaves 
  3. Anchieta 
  4. Apiacá
  5.  Aracruz 
  6. Atílio Vivacqua 
  7. Bom Jesus do Norte 
  8. Cachoeiro de Itapemirim 
  9. Cariacica 
  10. Castelo 
  11. Colatina
  12. Conceição da Barra 
  13. Domingos Martins 
  14. Fundão
  15.  Guarapari 
  16. Ibiraçu
  17. Iconha 
  18. Itapemirim 
  19. Jaguaré 
  20. Jerônimo Monteiro 
  21. João Neiva 
  22. Linhares 
  23. Marataízes 
  24. Marechal Floriano 
  25. Marilândia 
  26. Mimoso do Sul 
  27. Muqui 
  28. Piúma 
  29. Presidente Kennedy 
  30. Rio Bananal 
  31. Rio Novo do Sul 
  32. Santa Leopoldina 
  33. Santa Maria de Jetibá 
  34. Santa Teresa 
  35. São Mateus 
  36. São Roque do Canaã 
  37. Serra 
  38. Sooretama 
  39. Vargem Alta 
  40. Venda Nova do Imigrante
  41.  Viana 
  42. Vila Velha 
  43. Vitória.

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