Cidades do ES recebem alerta de chuvas intensas; confira a lista

Um novo alerta amarelo para chuvas intensas foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia nesta segunda-feira (24), válido para 43 cidades do Espírito Santo até a terça-feira (25).
O temporal pode atingir as regiões Sul, Central e litoral Norte do Estado, com chuvas entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar até 50 mm/dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h. No entanto, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Confira a lista dos municípios
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Ibiraçu
- Iconha
- Itapemirim
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória.
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