Cidades do ES recebem alerta de chuvas intensas; confira a lista

Um novo alerta amarelo para chuvas intensas foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia nesta segunda-feira (24), válido para 43 cidades do Espírito Santo até a terça-feira (25).

O temporal pode atingir as regiões Sul, Central e litoral Norte do Estado, com chuvas entre 20 e 30 mm/h, podendo chegar até 50 mm/dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h. No entanto, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.