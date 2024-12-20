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Prejuízo

Chuvas alagam ruas e derrubam árvore sobre carro em Cachoeiro

Moradores registraram resultados do temporal desta quinta-feira (19) no município do Sul capixaba

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 21:05

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

19 dez 2024 às 21:05
Chuvas fortes atingiram a cidade e deixaram ruas alagadas em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (19). A Defesa Civil Municipal alegou que o principal ponto de enchente foi o bairro Aeroporto, onde não há drenagem e o acúmulo de água da chuva é comum.
Nas demais localidades da cidade, a chuva não comprometeu a circulação de veículos. Já no distrito de São Joaquim, uma árvore caiu por cima de um carro. Apesar do prejuízo, ninguém ficou ferido. 
Árvore caiu sobre carro no distrito de São Joaquim
Árvore caiu sobre carro no distrito de São Joaquim Crédito: Leitor/AGazeta
Imagens registradas por moradores de Cachoeiro mostram o momento e resultado das chuvas na cidade. De acordo com a Defesa Civil, a chuva foi considerada de média intensidade e não causou mais ocorrências até o momento.

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