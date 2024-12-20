Chuvas alagam ruas e derrubam árvore sobre carro em Cachoeiro

Nas demais localidades da cidade, a chuva não comprometeu a circulação de veículos. Já no distrito de São Joaquim, uma árvore caiu por cima de um carro. Apesar do prejuízo, ninguém ficou ferido.

Imagens registradas por moradores de Cachoeiro mostram o momento e resultado das chuvas na cidade. De acordo com a Defesa Civil, a chuva foi considerada de média intensidade e não causou mais ocorrências até o momento.