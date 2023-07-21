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Previsão

Chuva continua no ES? Veja como fica o tempo no fim de semana

Sol até volta a aparecer, mas entre muitas nuvens e com a possibilidade de que continue chovendo em algumas localidades capixabas

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 06:48

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 jul 2023 às 06:48
Chuva na Capital
Dia chuvoso e de tempo instável na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
Os últimos dias foram marcados por chuva no Espírito Santo devido à passagem de uma frente fria e uma massa de ar frio pelo Estado. E neste fim de semana, como vai ficar o tempo? Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sol até volta a aparecer, mas as nuvens e a instabilidade continuam, com chuva fraca em algumas localidades.
O tempo continua instável no Estado nesta sexta-feira (21) devido aos ventos úmidos que sopram do mar em direção ao continente. O sol aparece entre muitas e nuvens e pode chover fraco em todas as regiões.
As temperaturas seguem estáveis e ficam entre 19 °C e 26 °C na Grande Vitória; de 11°C a 27 °C no Sul; de 9 °C a 27 °C na Região Serrana; de 19 °C a 29 °C no Norte; e de 16 °C a 30 °C no Noroeste.
No sábado (22) ainda pode chover fraco no começo e no final do dia, no litoral capixaba, devido à umidade marítima que entra no continente e contribui para a formação de nuvens de chuva. Nas demais regiões, o dia será com sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva.
As temperaturas sobem um pouco mais em todo o Estado e ficam entre 17 °C e 29 °C na Grande Vitória; de 11°C a 27 °C no Sul; de 9 °C a 27 °C na Região Serrana; de 19 °C a 29 °C no Norte; e de 16 °C a 30 °C no Noroeste.
O domingo (23) seguirá com muitas nuvens e chuva rápida em alguns momentos do dia, nas regiões Norte, Nordeste, Noroeste, Grande Vitória, Três Santas (Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina e Santa Teresa) e Litoral Sul. Nas demais áreas, o sol aparece entre muitas nuvens, mas sem previsão de chuva.
As temperaturas seguem em elevação e ficam entre 19 °C e 29 °C na Grande Vitória; de 16°C a 30 °C no Sul; de 16 °C a 29 °C na Região Serrana; de 18 °C a 28 °C no Norte; e de 18 °C a 26 °C no Noroeste.

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