Chuva continua? Confira como fica o tempo neste fim de semana no ES

Convento da Penha e Baía de Vitória em dia com sol entre muitas nuvens no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

Nesta sexta-feira (26), o tempo segue instável. O sol aparece entre algumas nuvens e chove de forma esparsa, em alguns momentos do dia, no Litoral Sul, na Grande Vitória e nas regiões Norte e Nordeste. Variação de nuvens e pequena chance de chuva no extremo sudoeste do Estado. As temperaturas aumentam em todas as regiões.

O sábado (27) será de sol entre nuvens e chuva esparsa nas regiões Norte e Nordeste. Chove de forma fraca e rápida na região da Grande Vitória, no início da manhã, e o sol predomina nos demais horários. Não há previsão de chuva nas demais regiões capixabas e as temperaturas seguem em elevação.

Por fim, o domingo (28) será com mudança nas condições do tempo. O sol aparece entre algumas nuvens e chove de forma fraca, no início da manhã, apenas na região Nordeste. No restante do Estado, não chove e as temperaturas aumentam.

Chegada de frente fria