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Instabilidade

Chuva continua? Confira como fica o tempo neste fim de semana no ES

Últimos dias foram marcados por chuva fraca e tempo instável no Estado, mas segundo o Incaper, a previsão é que o sol volte a predominar
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 mai 2023 às 10:39

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 10:39

Convento da Penha e Baía de Vitória em dia com sol entre muitas nuvens no Espírito Santo
Convento da Penha e Baía de Vitória em dia com sol entre muitas nuvens no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros
Os últimos dias foram marcados por tempo instável no Espírito Santo, com chuva fraca, nebulosidade e sol em algumas localidades. Para o fim de semana, a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que a instabilidade deve perder força e as temperaturas devem aumentar.
Nesta sexta-feira (26), o tempo segue instável. O sol aparece entre algumas nuvens e chove de forma esparsa, em alguns momentos do dia, no Litoral Sul, na Grande Vitória e nas regiões Norte e Nordeste. Variação de nuvens e pequena chance de chuva no extremo sudoeste do Estado. As temperaturas aumentam em todas as regiões.
O sábado (27) será de sol entre nuvens e chuva esparsa nas regiões Norte e Nordeste. Chove de forma fraca e rápida na região da Grande Vitória, no início da manhã, e o sol predomina nos demais horários. Não há previsão de chuva nas demais regiões capixabas e as temperaturas seguem em elevação.
Por fim, o domingo (28) será com mudança nas condições do tempo. O sol aparece entre algumas nuvens e chove de forma fraca, no início da manhã, apenas na região Nordeste. No restante do Estado, não chove e as temperaturas aumentam.

Chegada de frente fria

Para a próxima semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma frente fria deve avançar pelo Oceano Atlântico Sul, na altura do litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. A partir de terça-feira (30), esse sistema vai proporcionar chuva e declínio de temperatura, especialmente, no Centro Sul capixaba. Segundo o Inmet, essa queda de temperatura e a chuva prevista devem ocorrer dentro da normalidade.

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