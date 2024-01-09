Após dias de chuva forte, sol volta e temperaturas aumentam no ES

Pôr do sol visto do Mirante da Testa, no Morro do Moreno, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Essa chuva vai ocorrer entre o Caparaó e as regiões Sul e Serrana, sendo provocada pelo calor e pela alta umidade. Na região Norte e Noroeste, céu nublado pela manhã, com aberturas de nuvens no decorrer do dia. Na Grande Vitória e Litoral Sul e Norte, sol entre poucas nuvens. Em todas essas localidades não chove.

A manhã de quarta-feira (10) será com muita nebulosidade no Norte, com abertura de nuvens no período da tarde, mas sem previsão de chuva. Nas demais regiões, o dia será com sol entre nuvens e também não chove.

O tempo segue estável em todo o Estado na quinta-feira (11), mas com muita nebulosidade pela manhã no Noroeste e no Extremo Norte, e abertura de nuvens no decorrer do dia. Nas demais regiões, predomínio de sol entre nuvens.

A sexta-feira (12) começa com céu nublado no Norte e aberturas de nuvens no período da tarde. Nas demais regiões, predomínio de sol, poucas nuvens e também não há expectativa de chover.

Temperaturas

Terça-feira (9)

Grande Vitória: 24ºC - 33ºC

Sul: 19ºC - 34ºC

Serrana: 18ºC - 32ºC

Norte: 24ºC - 34ºC

Noroeste: 23ºC - 35ºC

Quarta-feira (10)

Grande Vitória: 21ºC - 34ºC

Sul: 19ºC - 35ºC

Serrana: 17ºC - 33ºC

Norte: 21ºC - 33ºC

Noroeste: 25ºC - 35ºC