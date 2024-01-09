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Previsão do Incaper

Após dias de chuva forte, sol volta e temperaturas aumentam no ES

Tempo instável diminui a partir desta terça-feira (9) e termômetros voltam a ficar nas alturas até a próxima sexta-feira (12)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 jan 2024 às 09:28

Publicado em 09 de Janeiro de 2024 às 09:28

Pôr do sol visto do Mirante da Testa, no Morro do Moreno, em Vila Velha
Pôr do sol visto do Mirante da Testa, no Morro do Moreno, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Depois de mais de uma semana com chuva intensa e tempo fechado, o sol vai voltar a predominar no Espírito Santo, elevando as temperaturas em todo o Estado. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que o único dia em que ainda deve chover de forma mais forte é nesta terça-feira (9).
Essa chuva vai ocorrer entre o Caparaó e as regiões Sul e Serrana, sendo provocada pelo calor e pela alta umidade. Na região Norte e Noroeste, céu nublado pela manhã, com aberturas de nuvens no decorrer do dia. Na Grande Vitória e Litoral Sul e Norte, sol entre poucas nuvens. Em todas essas localidades não chove.
A manhã de quarta-feira (10) será com muita nebulosidade no Norte, com abertura de nuvens no período da tarde, mas sem previsão de chuva. Nas demais regiões, o dia será com sol entre nuvens e também não chove.
O tempo segue estável em todo o Estado na quinta-feira (11), mas com muita nebulosidade pela manhã no Noroeste e no Extremo Norte, e abertura de nuvens no decorrer do dia. Nas demais regiões, predomínio de sol entre nuvens.
A sexta-feira (12) começa com céu nublado no Norte e aberturas de nuvens no período da tarde. Nas demais regiões, predomínio de sol, poucas nuvens e também não há expectativa de chover.

Temperaturas 

  • Terça-feira (9)
  • Grande Vitória: 24ºC - 33ºC
  • Sul: 19ºC - 34ºC
  • Serrana: 18ºC - 32ºC
  • Norte: 24ºC - 34ºC
  • Noroeste: 23ºC - 35ºC
  • Quarta-feira (10)
  • Grande Vitória: 21ºC - 34ºC
  • Sul: 19ºC - 35ºC
  • Serrana: 17ºC - 33ºC
  • Norte: 21ºC - 33ºC
  • Noroeste: 25ºC - 35ºC
  • Quinta-feira (11)
  • Grande Vitória: 21ºC - 33ºC
  • Sul: 21ºC - 35ºC
  • Serrana: 16ºC - 33ºC
  • Norte: 22ºC - 33ºC
  • Noroeste: 20ºC - 35ºC

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