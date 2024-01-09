Após dias de chuva forte, sol volta e temperaturas aumentam no ES

Depois de mais de uma semana com chuva intensa e tempo fechado, o sol vai voltar a predominar no Espírito Santo, elevando as temperaturas em todo o Estado. A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) mostra que o único dia em que ainda deve chover de forma mais forte é nesta terça-feira (9).
Essa chuva vai ocorrer entre o Caparaó e as regiões Sul e Serrana, sendo provocada pelo calor e pela alta umidade. Na região Norte e Noroeste, céu nublado pela manhã, com aberturas de nuvens no decorrer do dia. Na Grande Vitória e Litoral Sul e Norte, sol entre poucas nuvens. Em todas essas localidades não chove.
A manhã de quarta-feira (10) será com muita nebulosidade no Norte, com abertura de nuvens no período da tarde, mas sem previsão de chuva. Nas demais regiões, o dia será com sol entre nuvens e também não chove.
O tempo segue estável em todo o Estado na quinta-feira (11), mas com muita nebulosidade pela manhã no Noroeste e no Extremo Norte, e abertura de nuvens no decorrer do dia. Nas demais regiões, predomínio de sol entre nuvens.
A sexta-feira (12) começa com céu nublado no Norte e aberturas de nuvens no período da tarde. Nas demais regiões, predomínio de sol, poucas nuvens e também não há expectativa de chover.
Temperaturas
- Terça-feira (9)
- Grande Vitória: 24ºC - 33ºC
- Sul: 19ºC - 34ºC
- Serrana: 18ºC - 32ºC
- Norte: 24ºC - 34ºC
- Noroeste: 23ºC - 35ºC
- Quarta-feira (10)
- Grande Vitória: 21ºC - 34ºC
- Sul: 19ºC - 35ºC
- Serrana: 17ºC - 33ºC
- Norte: 21ºC - 33ºC
- Noroeste: 25ºC - 35ºC
- Quinta-feira (11)
- Grande Vitória: 21ºC - 33ºC
- Sul: 21ºC - 35ºC
- Serrana: 16ºC - 33ºC
- Norte: 22ºC - 33ºC
- Noroeste: 20ºC - 35ºC