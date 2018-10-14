Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Cláusula de desempenho tem poder de acabar com aberração política
Opinião da Gazeta

Cláusula de desempenho tem poder de acabar com aberração política

Câmara dos Deputados que acaba de ser eleita tem 30 partidos representados, uma aberração a ser corrigida pela cláusula de desempenho

Publicado em 14 de Outubro de 2018 às 18:54

Públicado em 

14 out 2018 às 18:54

Colunista

O Brasil jamais teve uma Câmara dos Deputados tão fragmentada quanto a eleita neste mês. A Casa começará o ano com o maior número de partidos representados desde a redemocratização do país. São 30 siglas, várias delas muito semelhantes, em quase tudo. O excesso tornou-se uma aberração mundial. Menor apenas do que ocorre em Papua-Nova Guiné.
A proliferação avançou rapidamente, ao sopro do oportunismo. Há quatro anos, os deputados federais dividiam-se em 28 legendas, um grande salto em relação às 22 existentes em 2010. Voltando um pouco mais na história, vê-se que até a extinção dos partidos, em 1965, pela ditadura militar, o total era 13, número já considerado muito alto. Com a liberdade assegurada pela Constituição de 1988, o multipartidarismo ressurgiu e expandiu-se a ponto de se fazer nocivo à democracia, em função da notória falta de densidade doutrinária de várias siglas.
Os novos partidos são numerosos, mas pilotados pelos personagens de sempre do jogo político. Muitos desenvolveram essa habilidade visando a interesses pessoais ou de grupos, seja com objetivo de aumentar possibilidades de eleição, seja para ter uma ferramenta para negociar com o governo e também dispor de vantagens financeiras advindas dos fundos partidário e eleitoral.
Mas, em política, nada é definitivo. Hoje, o cenário da Câmara é o de uma grande arca compartilhada por 30 partidos, porém essa composição pode mudar até o início da próxima legislatura, em 1º de fevereiro. Entre outros motivos, porque entra em vigor uma emenda constitucional, criadora da
cláusula de desempenho, cujo objetivo é diminuir o número de legendas no Parlamento
.
A partir de 2019, 14 dos 35 partidos com registro no Tribunal Superior Eleitoral deverão ser enquadrados nessa cláusula, porque não atingiram em 2018 o índice mínimo de votos válidos e nem elegeram a quantidade de deputados federais suficientes. Teriam de obter, nas eleições para a Câmara dos Deputados, pelo menos 1,5% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço do total de Estados. Ou ter eleito pelo menos nove deputados em estados diferentes. E as regras serão endurecidas progressivamente nas eleições de 2022, 2026 e 2030, seguindo o mesmo critério.
As siglas atingidas pela cláusula de desempenho ficarão sem tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV e sem verba do fundo partidário, bancado com dinheiro da população. Por isso, algumas já cogitam fundir-se, para tentar sobreviver. As que sobrarem precisam buscar identificação com o eleitor e isso, por certo, exigirá melhorias de suas características internas e nos procedimentos.

Tópicos Relacionados

A Gazeta Câmara dos Deputados
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados