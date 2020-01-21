Clássico de Renato Pacheco, livro “Torta Capixaba” precisa ser revisitado

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A cessão do material pela família possibilitará a preservação para as gerações seguintes, além de oportunizar futuras pesquisas sobre a trajetória de Renato Pacheco , falecido em 2004, legando um tesouro histórico formado ao longo de sua atuação como escritor, historiador, professor e juiz de direito, período em que deixou marcas significativas em todo o Estado.

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Uma dessas marcas é o livro “Torta Capixaba – Ensaios, Crônicas e Poesias”, obra escrita em parceria com outros dez intelectuais e publicada em agosto de 1962 pela extinta Editora Âncora. O espaço de Renato Pacheco na coletânea, intitulado “Alguns aspectos da História e do Folclore do Espírito Santo”, está dividido em sete subcapítulos e circula por inventários alusivos à escravidão, tropas e tropeiros, a presença de ingleses no Estado e o vocabulário típico de algumas regiões.

Dentro dos assuntos abordados, destacou os municípios de Piúma, Barra de São Francisco, Mucurici, Mantenópolis, Muniz Freire, Iconha, Castelo, Baixo Guandu e Cachoeiro de Itapemirim

O lançamento do livro repercutiu na imprensa carioca da época. A revista “Leitura”, focada na produção literária, que publicava artigos de Manuel Bandeira e Cecília Meireles, realçou a inauguração da Editora Âncora e o lançamento de “Torta Capixaba”, descrito como “uma seleção de assuntos capixabas, com ensaios, crônicas e poesias, assinados por eminentes vultos da cultura brasileira”.

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O trabalho também foi mencionado pela Revista do Livro, editada pelo Ministério da Educação, e chamou atenção dos jornais Diário Carioca, O Jornal e Correio da Manhã, todos ressaltando sua distribuição no Rio de Janeiro e o interesse despertado pela publicação na “colônia espírito-santense”.

Este clássico da literatura local, de conteúdo original e importante para compreensão de nossa história e nossa gente, atualmente é encontrado apenas nos sebos e em poucas bibliotecas. Seus autores, a maioria integrante da Academia Espírito-santense de Letras, sendo Renato Pacheco também membro do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, registraram, em 258 páginas, textos agradáveis e brilhantemente escritos, constituindo-se numa encantadora aula dedicada ao Estado do Espírito Santo.

São eles: Augusto Emílio Estelita Lins, Beresford Martins Moreira, Christiano Ferreira Fraga, Eugênio Lindenberg Sette, Eurípedes Queiroz do Valle, Geraldo Costa Alves, Guilherme Santos Neves, Nelson Abel de Almeida, Paulino Alves Júnior e Ruy Côrtes.