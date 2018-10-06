Cinco dos 13 candidatos a presidente ignoraram o Estado

Meirelles, do MDB, não decolou na campanha e não visitou o Espírito Santo. Crédito: Divulgação

O primeiro turno da eleição presidencial chegou ao fim. Dos 13 candidatos a presidente, cinco não visitaram o Espírito Santo na campanha eleitoral, sendo três no campo da esquerda: Haddad (PT), Vera Lúcia (PSTU), Boulos (PSOL), Cabo Daciolo (Patriota) e Meirelles (PMDB).

A solução do general

Em entrevista ao portal UOL, o presidente em exercício do Clube Militar, general da reserva Eduardo José Barbosa, defendeu punição aos policiais militares que fizerem greve no Estado no ano passado no Espírito Santo: “Tem que pegar esse pessoal e tirar do serviço público”.

Que país é este?

Entreouvido ontem numa mesma viagem de Transcol:

1) “Vai ter que me pagar pra fazer boca de urna. Só de sair no sol já tô cobrando”.

2) “Vou pegar o carro pra aprender dirigir, depois tiro carteira”.

3) “Podia ter pena de morte”.

Na urna. Funerária

Ontem de manhã, no Centro de Vitória, um carro de funerária foi visto repleto de bandeiras de Aridelmo Teixeira (PTB).

Fim de linha

Por falar em Aridelmo, ele diz que não vai continuar na política. Para o empresário, a experiência da candidatura a governador foi única. Será que vai deixar saudades?

Assustador

O livro mais adequado desta campanha eleitoral: “A Banalidade do Mal” (Hannah Arendt).

Trauma de campanha

Neófito na política, candidato conta que sua primeira experiência de campanha de rua foi uma visita a um bairro de Viana. Logo que o carro de som em que estava entrou numa rua de casas simples, uma senhorinha comentou: “Estão chegando os ladrões”.

Tudo digital

O TRE-ES garante que nas cidades onde houve biometria o eleitor pode levar tranquilamente apenas seu e-título para votar.

Constatação

O STF é fonte de desestabilização política do país.

Constatação 2

Esta é a eleição em que as máscaras caíram.

Filhotes da ditadura

A propósito, leitor conclui: “Nesta eleição a gente ficou conhecendo quem nos entregaria para o ditador de plantão”.

Glória!

Cabo Daciolo até que saiu barato. O presidenciável do “Glória a Deuxxxx” arrecadou apenas R$ 9,1 mil na campanha eleitoral. Ficou no lucro porque gastou módicos R$ 738.

Ciência sem fronteiras

Nem só de política vivem as discussões nestes dias. Na sexta à noite, um caixa e uma empacotadora discutiam sobre Citologia num supermercado de Itapoã, Vila Velha. O item “membrana citoplasmática” foi o mais citado. Muito chique.

Muitos para pouco

Numa carreata ontem de manhã em Vitória, Casagrande (PSB), do alto de um carro, perdia parte do tempo citando seus apoiadores por onde passava. Pois é, dá trabalho ser apoiado por 17 partidos. O pior vem depois.

Uma vez tucano...

Luiz Paulo Vellozo Lucas foi para o PPS, mas o número da sua candidatura a federal termina em 45, do PSDB, seu ex-partido.

Na cabeça

Muitas candidatos têm distribuído pela internet a colinha digital. O problema é que a Justiça Eleitoral não permite que os eleitores entrem na cabine de votação com o celular. Então o melhor é decorar mesmo.

No muro

Perguntaram ontem ao deputado Euclério Sampaio (DC) a quem ele apoia para o Senado. “Temos ótimas opções”, desconversou, citando a seguir cinco candidatos.

O guru falou...

Os hartunguistas saíram da toca nas últimas 48 horas e vieram a público dizer que apoiam Contarato para o Senado. Foi só o chefe revelar seu voto na tarde de quinta-feira.

Alô, eleitor!