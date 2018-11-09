Chuva no ES: por que cargas d'água a situação não muda?

Pessoas desabrigadas, ruas alagadas, engarrafamentos, riscos de desabamento,, bebês transferidos de hospital inundado, caos no trânsito. Por que cargas d’água, entra ano e sai ano, a situação não muda? Os relatos dos transtornos causados pelas chuvas chegam de todo o Espírito Santo, por meio das mídias sociais e das equipes de reportagem da Rede Gazeta, que está nas ruas desde os primeiros pingos. A sensação, diante de tantos estragos e prejuízos, é de abandono, de descaso e negligência das autoridades.