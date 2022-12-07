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Amarildo na Copa

Torcedor brasileiro e gênio da lâmpada

Confira a retrospectiva de charges do Amarildo sobre Copa do Mundo

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 06:00

Amarildo

Amarildo

Publicado em 

07 dez 2022 às 06:00
Charge: Escolha: ou a sua seleção é campeã e o seu time rebaixado ... ou o seu time é campeão e a sua seleção eliminada! Tô desconfiado de que esse gênio é argentino (Torcedor brasileiro e gênio da lâmpada) - Editoria: Opinião - Autor: Amarildo - GZ
Torcedor brasileiro e gênio da lâmpada - retrospectiva Amarildo na Copa. (@amarildocharges (Amarildo)) Crédito: Amarildo
Nosso chargista Amarildo está de férias (merecidas) e, enquanto ele descansa, separamos uma seleção de charges publicadas ao longo das Copas do Mundo. 
A de hoje foi publicada por Amarildo durante a Copa de 2010, na África do Sul. 

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