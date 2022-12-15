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Amarildo na Copa

O árbitro de vídeo

Confira a retrospectiva de charges do Amarildo sobre Copa do Mundo

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 06:00

Amarildo

Amarildo

Publicado em 

15 dez 2022 às 06:00
O árbitro de vídeo pergunta ao árbitro de campo: Que cara é essa? Foi pênalti ou não foi? Não sei ainda! Entrou um comercial dos patrocinadores
 Copa do Mundo Rússia 2018. Crédito: Amarildo
Nosso chargista Amarildo está de férias (merecidas) e, enquanto ele descansa, separamos uma seleção de charges publicadas ao longo das Copas do Mundo. 
A de hoje foi publicada por Amarildo durante a Copa de 2018, na Rússia

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