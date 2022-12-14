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Amarildo na Copa

Brasileiro só pensa na Copa do Mundo

Brasileiro só pensa na Copa do Mundo

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 06:00

Amarildo

Amarildo

Publicado em 

14 dez 2022 às 06:00
Data: 13/06/2006 - Charge: Brasileiro só pensa na Copa do Mundo
Brasileiro só pensa na Copa do Mundo Crédito: Amarildo
Nosso chargista Amarildo está de férias (merecidas) e, enquanto ele descansa, separamos uma seleção de charges publicadas ao longo das Copas do Mundo. 
A de hoje foi publicada por Amarildo durante a Copa de 2006, na Alemanha

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