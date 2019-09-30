Uma noite de diversão em um pagode acabou com muito desespero para um casal de Aracruz, Região Norte do Estado. O homem e a mulher, de 28 anos, sofreram um sequestro relâmpago ao saírem de uma casa de shows em Coqueiral de Aracruz, na noite deste sábado (28), e foram obrigados a sacar dinheiro para os criminosos.
Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas foram até a sede do Batalhão de Aracruz e contaram que tinham sido sequestradas e assaltadas.
O casal tinha saído do pagode por volta das 19 horas e seguia para o carro quando foi abordado por dois suspeitos armados e encapuzados.
Casal sofre sequestro relâmpago em saída de pagode no ES
Os bandidos obrigaram o casal a entrar no veículo e fizeram o homem dirigir até um caixa eletrônico, onde os dois foram obrigados a fazer um saque de cerca de R$ 3 mil.
Além disso, os acusados roubaram os celulares e cartões das vítimas. O homem dirigiu até Jacaraípe, na Serra, mas os criminosos resolveram voltar e exigiram que o condutor os deixassem perto do trevo de um clube, na Serra.
Os militares realizaram buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados. Em nota, a Polícia Civil disse que investiga todos os casos formalizados nas delegacias e orienta as vítimas desse tipo de caso a registrarem a ocorrência em qualquer delegacia. Se não teve detido em flagrante e a vítima registrou o boletim, o caso será investigado pela Polícia Civil.