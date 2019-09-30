Casal sofre sequestro relâmpago em saída de pagode no ES

Uma noite de diversão em um pagode acabou com muito desespero para um casal de, Regiãodo Estado. O homem e a mulher, de 28 anos, sofreram um sequestro relâmpago ao saírem de uma casa de shows em Coqueiral de Aracruz, na noite deste sábado (28), e foram obrigados a sacar dinheiro para os criminosos.