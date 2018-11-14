Casagrande se reúne com presidente da Samarco

Atividades da Samarco, em Anchieta, estão paralisadas desde 2015 Crédito: Divulgação

O governador eleito Renato Casagrande (PSB) se reuniu nesta terça-feira (13) com o diretor-presidente da Samarco, Rodrigo Vilela. Foi a primeira agenda dos dois desde que o socialista ganhou as eleições.

No encontro, foram abordados os processos de licenciamentos necessários em Minas Gerais para que a empresa volte a operar e também as expectativas para a retomada das atividades da companhia, que corresponde a cerca de 6% do PIB capixaba.

Vilela disse ao governador que a Samarco trabalha com a previsão da empresa obter as licenças necessárias para retornar ao longo de 2019.

Também participaram da agenda, realizada em Vitória, os integrantes da equipe de transição de Casagrande, Ângelo Baptista e Álvaro Duboc.



