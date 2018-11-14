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Beatriz Seixas

Casagrande se reúne com presidente da Samarco

Entre outros pontos, a reunião teve a discussão sobre o retorno das atividades da mineradora

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 16:35

Públicado em 

14 nov 2018 às 16:35
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Atividades da Samarco, em Anchieta, estão paralisadas desde 2015 Crédito: Divulgação
O governador eleito Renato Casagrande (PSB) se reuniu nesta terça-feira (13) com o diretor-presidente da Samarco, Rodrigo Vilela. Foi a primeira agenda dos dois desde que o socialista ganhou as eleições.
No encontro, foram abordados os processos de licenciamentos necessários em Minas Gerais para que a empresa volte a operar e também as expectativas para a retomada das atividades da companhia, que corresponde a cerca de 6% do PIB capixaba.
Vilela disse ao governador que a Samarco trabalha com a previsão da empresa obter as licenças necessárias para retornar ao longo de 2019.
Também participaram da agenda, realizada em Vitória, os integrantes da equipe de transição de Casagrande, Ângelo Baptista e Álvaro Duboc.
> Samarco: incertezas e alternativas
 
 

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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