Casagrande reconhece que herda governo de Hartung em boa situação

Renato Casagrande e Paulo Hartung Crédito: Montagem Gazeta Online

O governador eleito, Renato Casagrande (PSB), reconheceu na tarde desta quarta-feira (31) que herda o governo do Espírito Santo em boa situação fiscal e econômica, na comparação com outros Estados que enfrentam verdadeira crise, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

Casagrande não citou o governador Paulo Hartung (MDB) e destacou que, na sua visão, essa é uma "conquista de todos os capixabas". Adversário político de Hartung, o governador eleito também ressaltou que esse bom cenário fiscal, superior ao de outras partes do país, é uma realidade há pelo menos dez anos - abrangendo, portanto, não só o atual governo, mas o anterior de Paulo Hartung (2007-2010) e sua própria administração (2011-2014).

"Nós temos uma situação melhor do que a de outros Estados. Isso já de alguns anos. Então, para a gente sair desse debate político que a gente teve nos últimos anos, a realidade do Estado em termos fiscais nos últimos anos, podemos dizer que na última década, é melhor do que em muitos Estados do Brasil. E isso é uma conquista da população capixaba", afirmou Casagrande.

Ele ainda se comprometeu em trabalhar para ampliar a arrecadação do Espírito Santo, com novas fontes de receita que possibilitem investimentos, além de manter o equilíbrio das contas estaduais que ele herdará de Paulo Hartung.

"A gente precisa ter clareza disso e manter essa conquista [equilíbrio fiscal] em termos de resultado porque isso é responsabilidade do gestor, é uma obrigação do gestor. Mas, para além dessa gestão responsável, que é uma conquista, você tem que buscar alternativas para a que a gente avance em outras conquistas na área social, na área de infraestrutura. Então a nossa gestão e a Secretaria da Fazenda vão ter que buscar alternativas. Além de controlar bem as despesas e ser um guardião do cofre do Estado, vai ter também que buscar receitas, porque não podemos só ficar reclamando da crise. Teremos que apresentar soluções."

ROGELIO PEGORETTI

anunciado por Casagrande como seu secretário da Fazenda O próximo "guardião do cofre", Rogelio Pegoretti –– ratificou o discurso de que o próximo governo assumirá um Estado em melhores condições que muitos outros.