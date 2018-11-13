Casagrande participa nesta quarta de reunião com Bolsonaro

Renato Casagrande vai para Brasília participar de reunião com o presidente eleito Crédito: Ricardo Medeiros

Renato Casagrande (PSB) participará nesta quarta-feira (14) da primeira reunião do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), com os governadores eleitos em outubro. Ele pretende conversar com Bolsonaro sobre a adoção de medidas mais eficazes em parceria com os Estados na área de segurança pública e pedir que a eventual "política de encarceramento em massa" proposta por Bolsonaro venha acompanhada de mais recursos para que os governos estaduais tenham condições de construir mais presídios.

"Se o governo quer apertar mais uma política de encarceramento, tem que ter recursos para o sistema prisional. Acho que você pode mudar a legislação no Congresso. Isso só é possível fazer se mudar a legislação no Congresso. Se o Congresso aprovar, é preciso que os Estados sejam socorridos com construção de presídios e com manutenção desses presídios", disse Casagrande nesta terça-feira (13).

Ele pretende abordar outros temas ligados à segurança pública: