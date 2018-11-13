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Vitor Vogas

Casagrande participa nesta quarta de reunião com Bolsonaro

Socialista pretende conversar com o presidente eleito sobre a adoção de medidas mais eficazes em parceria com os Estados na área de segurança pública

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 19:41

Públicado em 

13 nov 2018 às 19:41
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Renato Casagrande vai para Brasília participar de reunião com o presidente eleito Crédito: Ricardo Medeiros
Renato Casagrande (PSB) participará nesta quarta-feira (14) da primeira reunião do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), com os governadores eleitos em outubro. Ele pretende conversar com Bolsonaro sobre a adoção de medidas mais eficazes em parceria com os Estados na área de segurança pública e pedir que a eventual "política de encarceramento em massa" proposta por Bolsonaro venha acompanhada de mais recursos para que os governos estaduais tenham condições de construir mais presídios.
"Se o governo quer apertar mais uma política de encarceramento, tem que ter recursos para o sistema prisional. Acho que você pode mudar a legislação no Congresso. Isso só é possível fazer se mudar a legislação no Congresso. Se o Congresso aprovar, é preciso que os Estados sejam socorridos com construção de presídios e com manutenção desses presídios", disse Casagrande nesta terça-feira (13).
Ele pretende abordar outros temas ligados à segurança pública:
"Não sei ainda a dinâmica da reunião, mas, tendo a oportunidade, um dos temas que vou tratar é a segurança pública, porque o governo tem o Sistema Público de Segurança Pública (Susp), mas é preciso torná-lo eficaz e que possa de fato produzir alguma ação em parceria com os Estado, especialmente o controle do contrabando de armas e de drogas, controle de fronteiras, unificação de metodologia de dados, que é fundamental para que a gente possa fazer o acompanhamento. E o governo não tem isso", disse o governador eleito.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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