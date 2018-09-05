Casagrande e Manato querem o 7 de Setembro de volta a Vitória

Desfile militar em Vitória, interrompido nos últimos quatro anos pelo governador Hartung, que o levou para Cariacica (duas vezes), Linhares e, agora, Guarapari. Crédito: Gazeta Online

A coluna quis saber dos seis candidatos a governador do Espírito Santo se eles são favoráveis ou não a que o desfile do Sete de Setembro volte a ser realizado em Vitória. Casagrande (PSB) e Manato (PSL) defendem que a tradição, interrompida pelo governador Hartung (MDB), seja retomada. “Acho um absurdo essa briguinha. Tem que ser em Vitória”, afirma Manato. “É tradição, é simbolismo”, reforça o socialista, aliado do prefeito Luciano Rezende (PPS).

Desfile no Grito

Os demais candidatos são mais flexíveis. “Eu vou ouvir a sociedade. Pode ter desfile em todo o lugar do Estado, não há necessidade de ter a presença do governador em todos os desfiles”, sustenta Rose de Freitas (Podemos). André Moreira (PSOL) também anuncia que vai consultar a sociedade, mas promete mudar o caráter do desfile: “O Sete de Setembro do meu governo será o Grito dos Excluídos. Os movimentos sociais é que vão definir local e pauta”.

Modelo PH

Sintonizado com o atual governo, Aridelmo Teixeira (PTB) quer manter o rodízio do desfile entre as cidades: “Descentraliza e democratiza o acesso, é bonito e mais gente pode assistir”, enumera. Jackeline Rocha, candidata do PT, concorda com o petebista: “A comemoração do Dia da Independência não deve se limitar à Capital”.

Até quando?

Pela terceira vez, um aliado do deputado Amaro Neto (PRB) vai comandar a Secretaria Estadual de Esportes. Talvez esteja aí a explicação para o Espírito Santo ser um grande potência esportivo-eleitoral.

Foi fundo no Fundo

O deputado federal Evair de Melo (PP), que votou contra a criação do Fundo Eleitoral (dinheiro público retirado de áreas como Agricultura, Educação e Saúde), recebeu R$ 657 mil do seu partido para gastar na campanha. No fundo, no fundo, ele gostou do Fundo.

Novo visual

O Farol de Santa Luzia estará fechado à visitação pública, entre 10 e 28 de setembro, para pintura.

O dono da rua

Ontem, um luxuoso BMW estava parado na rua ao lado da Receita Federal, com pisca-alerta ligado, atrapalhando o já atrapalhado trânsito de Vitória.

Bíblia nos presídios

A Diocese de Colatina está fazendo uma campanha de arrecadação de Bíblias para serem doadas aos presos. O livro sagrado, entretanto, não pode ter zíper por questões de segurança.

Viva Vitória!

O jornalista Cacau Monjardim enviou um pedido ao presidente da Câmara Municipal, Vinícius Simões, para que seja feito um projeto tornando permanente o bordão “Viver é ver Vitória”, do saudoso jornalista Marien Calixte.

Montanhas abertas

Será que Cabo Daciolo (Patriota) vem fazer campanha no Espírito Santo? Não precisa ter medo de uma conspiração internacional: se precisar de uma montanha, é só escolher.

O fato

Conforme publicou o Blog da coluna no Gazeta Online, a Prefeitura de Vila Velha postou ontem, no seu Facebook, convite para atividade de campanha do vice-prefeito Jorge Carreta.

A versão

Horas depois, a PMVV divulgou nota oficial sobre o episódio. Alegou, em resumo, que:

* O servidor que postou a mensagem “é voluntário de campanha nas horas vagas (almoço e fora do expediente)”.

* O servidor, por descuido, “contrariou a orientação da administração de total impessoalidade e neutralidade em relação ao processo político do período eleitoral”.

Sem culpados

De um leitor da coluna, cansado de esperar alguém assumir suas responsabilidades: “Com as declarações das autoridades competentes, concluí que o Museu Nacional suicidou-se”.

Marinha no desfile

Um pelotão da Escola Naval do Rio de Janeiro, a mais antiga instituição de ensino de nível superior do Brasil, vai desfilar no 7 de Setembro em Guarapari.

Antes que queimem

Do jornalista Sérgio Augusto, sobre o relançamento do “maldito” livro “Aparelho Sexual e Cia”, da Companhia das Letras: “Corram às livrarias, antes que o ex-capitão compre todos os exemplares”.

Alô, Justiça Eleitoral!