Casagrande chama Majeski para a foto. É a harmonia do PSB no carnaval

Governador convida Majeski na pista do Sambão do Povo. A harmonia era tanta que os dois estavam de azul Crédito: Leonel Ximenes

A cidade pode ter vivido um dia tenso, mas nada como o carnaval para aliviar o clima e aproximar as pessoas. Nesta sexta (14) à noite, pouco antes de a primeira escola entrar na passarela do samba, a Pega no Samba, o governador Casagrande (PSB) convidou o aliado (aliado?) deputado estadual Sérgio Majeski, que estava no alambrado ao lado da pista, para tirar uma foto no meio da avenida.

QUESTÃO DE PRESTÍGIO. DE QUEM?

Majeski, que nem sempre reza pela mesma cartilha de Casagrande e do PSB, aceitou e posou para a foto. Perguntado se era uma demonstração de prestígio dele com Casagrande, o parlamentar ironizou: "Ele que está com prestígio comigo para eu ter ido lá tirar uma foto com ele". Combinado, então.

NOTA DEZ EM HARMONIA

O governador estava acompanhado da sua vice, Jaqueline Moraes, que era seguida o tempo todo pelo marido, Adilson Avelina. O moço não desgrudava um instante sequer da mulher. Relaxa, Avelina, é carnaval!

O PODER EMAGRECE

Por falar na simpática vice-governadora, ela está bem mais magra. Será que o poder emagrece, gente?

FERRARI VOANDO BAIXO

Por falar em magreza, o Rei Momo, Augusto Ferrari, também é magrinho. Já vai longe aquela época em que o monarca da folia era gordão. Agora a onda é ser fit na passarela.

PRIMEIRA-DAMA SE POUPOU

Dona Virgínia, por sua vez, mulher do governador, só vai aparecer no Sambão do Povo neste sábado (15), dia do desfile do Grupo Especial.

DE OLHO EM SÃO PEDRO

Voltando ao deputado Sérgio Mageski. Ele estava o tempo todo com um guarda-chuva acomodado no bolso traseiro da calça. Não, gente, não se trata de um adereço revolucionário - é medo de chuva mesmo.

MALA VELHA ESTÁ DEVIDAMENTE TRANCADA

O governador até que estava relaxado após um dia tenebroso em Vitória. A uma certa altura, sacou o celular e mostrou a pessoas próximas a foto de um dos dez bandidos mais procurados do Estado, que foi preso hoje à noite. O nome do sujeito, que é do Bairro da Penha: "Mala Velha".

TRÂNSITO É COISA SÉRIA

No camarote da Prefeitura de Vitória se destacava um simpático boneco, representando um guarda de trânsito, que alertava as pessoas que não se deve beber antes de dirigir e nem dirigir depois de beber. Ótima iniciativa da PMV.

O MAIOR FOLIÃO DA ILHA

Aliás, um dos mais alegres no camarote da PMV era o presidente do IJSN, Luiz Paulo Vellozo Lucas. Ele desfila neste sábado na Piedade com um grupo do Instituto Jones.

I LOVE VICTORIA