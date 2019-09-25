Carro invade terminal de ônibus de Campo Grande, em Cariacica

Um homem invadiu o terminal rodoviário de Campo Grande, em Cariacica, por volta das 13h30 desta quarta-feira (25). O suspeito estava dentro de um carro e avançou com o veículo em direção às plataformas de ônibus. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
A polícia foi acionada pela vigilância do local, mas o motorista fugiu antes da chegada dos agentes.
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) informou que as imagens das câmeras de segurança do terminal estão à disposição da polícia para a investigação.
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