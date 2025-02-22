'Tem espaço para todos', diz Marciane Pereira sobre inclusão no carnaval

A última ala da Independentes de São Torquato, penúltima escola a desfilar pelo Grupo de Acesso A do Carnaval de Vitória, no Sambão do Povo, na manhã deste sábado (22), buscou destacar a importância da inclusão. Entre os convidados de honra, estava Marciane Pereira dos Santos, diarista que teve o corpo queimado pelo ex-companheiro, em setembro de 2018.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Marciane demonstrou felicidade pelo convite e reforçou a importância de tornar os espaços mais acessíveis, respeitando os limites de cada um. "Eu mega gostei. Se todo mundo pensasse nessa inclusão... eu acho que ninguém fica de fora. Tem espaço para todo mundo", disse.
A Independentes de São Torquato foi a sexta escola a entrara na avenida. Durante os pouco mais de 54 minutos de cortejo, a agremiação apresentou o enredo "Tenta a Sorte! Só ganha quem se arrisca a jogar", tema que remete à Era do Ouro dos jogos no Brasil.