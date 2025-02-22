'Tem espaço para todos', diz Marciane Pereira sobre inclusão no carnaval

Em conversa com a reportagem de A Gazeta , Marciane demonstrou felicidade pelo convite e reforçou a importância de tornar os espaços mais acessíveis, respeitando os limites de cada um. "Eu mega gostei. Se todo mundo pensasse nessa inclusão... eu acho que ninguém fica de fora. Tem espaço para todo mundo", disse.

A Independentes de São Torquato foi a sexta escola a entrara na avenida. Durante os pouco mais de 54 minutos de cortejo, a agremiação apresentou o enredo "Tenta a Sorte! Só ganha quem se arrisca a jogar", tema que remete à Era do Ouro dos jogos no Brasil.