Olinda no ES? Bonecos gigantes chamam atenção em cidade capixaba

Bonecos homenageiam personagens importantes da cultura local e também do país Crédito: Pedro Cypriano

O Carnaval de Olinda, em Pernambuco, é um dos mais reconhecidos do país pelo frevo e os bonecos gigantes. No Norte do Espírito Santo, a vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, bastante tradicional pelos encontros de forró, criou bonecos semelhantes que desfilam pelo bloco “Itaúnas, para sempre vou te amar”, que homenageia personagens importantes da cultura capixaba e também brasileira.

No desfile são 16 bonecos gigantes e imponentes marcando presença em meio aos foliões, que fazem reverência à escritora, poetisa e atriz capixaba Elisa Lucinda, o rei do Baião, Luiz Gonzaga e os líderes do cangaço, Lampião e Maria Bonita. Manifestações folclóricas também ganharam bonecos na festa, como o Ticumbi e o Jongo, por exemplo.

Também moradores locais foram representados: é o caso de Seu Tamandaré, que teve a única casa da vila antiga que resistiu ao soterramento ocorrido na região nos anos 1970, que deu origem às famosas dunas.

Depois de dois anos sem festividade de carnaval, o “Itaúnas, para sempre vou te amar” voltou às ruas no último sábado (18) com muita animação, reunindo os moradores da comunidade e também os turistas. Veja fotos:

Bloco "Itaúnas, para sempre vou te amar" voltou às ruas em 2023

Inspiração em Ouro Preto

O bloco começou em 2018. No ano seguinte, os idealizadores conseguiram criar três bonecos com cabo de vassoura. “Neste ano tínhamos apenas a música gravada no estúdio e as camisas . Alugamos uma bicicleta de propaganda onde colocamos o pendrive e fomos com alguns instrumentos de mão pela rua a fora”, diz Ana Miriam Costa, que é presidente do bloco.