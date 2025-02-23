MUG emociona ao celebrar São Jorge e briga pelo tricampeonato no Sambão

A Mocidade Unida da Glória, a MUG, a quarta escola a desfilar no Carnaval de Vitória na madrugada deste domingo (23), entrou na avenida às 2h24, com chuva,. A agremiação leva para a avenida o enredo "O guerreiro da capa encarnada, Jorge do povo brasileiro".

A Comissão de Frente já chegou agitando o público com homenagem ao santo guerreiro, levando à avenida anjos com roupas de guerreiros e divididos nas cores de São Jorge e de Ogum.

Em seguida, antes mesmo do primeiro carro alegórico, a escola trouxe o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira e duas alas da comunidade, além da tradicional ala das baianas.

Com 28,5 metros de comprimento, o abre-alas representa o altar para o santo homenageado, com cavalos à frente representando a sua coragem. E ao longo do desfile solta fumaça, o que anima o público. A musa Juliana Kroebel, que está à frente do abre-alas com a fantasia "Aurora Sacra", caiu na pista molhada, Mas em seguida foi muito aplaudida pelo público.

Confira o desfile da Mocidade Unida da Glória (MUG) no Carnaval de Vitória de 2025 Crédito: Rodrigo Gavini

Mais de 20 mil espadas de São Jorge estão em fantasias e alegorias ao longo do desfile. Também chamaram a atenção ao longo do desfile alas coreografadas, como a das oferendas, que vinha logo atrás da bateria, chamou a atenção do público.

O segundo carro, com muitas espadas de São Jorge, representava um assentamento de Ogum. Um tripé bem colorido e iluminado chamou a atenção na avenida. Essa estrutura representava um bar, celebrando São Jorge como protetor da boêmia.

O terceiro e último carro, fechando o desfile, trazia uma escultura de São Jorge em seu cavalo, lembrando uma grande procissão na avenida do samba.

Confira o desfile da Mocidade Unida da Glória (MUG) no Carnaval de Vitória de 2025 Crédito: Carlos Alberto

Com tempo para fechar o desfile, a bateria aproveitou os últimos minutos pra agitar os foliões com muitas paradinhas. A escola finalizou o desfile com 1 hora, um minuto e nove segundos, saindo da passarela do samba aos gritos de "é campeã".

A agremiação canela-verde é a atual bicampeã do Carnaval de Vitória. Neste ano, a MUG tenta conquistar seu 10° título, o terceiro consecutivo. A escola se apresentou no Sambão do Povo com 1600 componentes, 3 carros alegóricos e dois tripés divididos em 20 alas.

Ao falar sobre o enredo da escola, o carnavalesco Petterson Alves destaca a importância de São Jorge no Brasil e conta que a MUG buscou inspiração em artistas que têm uma relação com o santo e com o samba, como Zeca Pagodinho e Jorge Aragão. São Jorge já foi enredo de diferentes agremiações e também aparece em letras de diversas músicas brasileiras.

Confira o desfile da Mocidade Unida da Glória (MUG) no Carnaval de Vitória de 2025 Crédito: Ricardo Medeiros

O presidente da agremiação, conhecido como Robertinho da MUG, disse estar confiante no tricampeonato, destacando que a escola encerrou o desfile no tempo limite, trouxe alegorias e fantasias grandiosas e também animou muito o público. Depois de um ano de muito trabalho, ele destacou que o segredo é muita organização. Tanto é que já estão começando a planejar o carnaval de 2026.

História da MUG

Prestes a completar 45 anos, a MUG vem colecionando conquistas ao longo das três primeiras décadas do século 21, sempre com desfiles que impressionam os foliões e os jurados. Atual bicampeã (2023 e 2024), a escola está em busca de seu 11º título, o terceiro consecutivo. Ganhou também em 2003, 2005, 2008, 2011, 2013, 2015, 2016 e 2018.

Samba enredo

Meu manto é carregado de fé

Amém, axé, meu Cavaleiro!

Ao seu lado, eu sei, ninguém pode! (BIS)

Sou eu mais um filho de Jorge

(A Mocidade é filha de Jorge)



Clareou! Anunciando a alvorada

E a sua capa encarnada cobre toda multidão

Na linha de frente, quebrando correntes

Sou eu, mais um devoto dessa legião

Enfrento os dragões do dia a dia

Com a sua companhia toda "Glória" alcançar

A guia que carrego no pescoço

E a frase tatuada em meu corpo

Contigo ao meu lado

“Eu andarei vestido e armado”

São Jorge Guerreiro

À luz do terreiro é sincretizado

Quem vem lá de Aruanda é meu pai Ogum

Pra vencer demanda, firma o toque do adarrum (BIS)

Patakori, Mensageiro da Paz

Saravá, ogunhê, pro Major dos Orixás



E segue a procissão…

Estendo a mão pra sua imagem tocar

Sua presença está por todo lugar

Em cada esquina, em cada mesa de bar

Fiel Padroeiro…

Rogai por nós, por todo povo brasileiro

Meu escudeiro toma a frente no caminho

Na luta nunca estou sozinho

Tenho novamente a lua como par

Faço da avenida seu altar, do samba oração

Hoje o menino se torna Leão

Ficha técnica