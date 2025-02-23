Jucutuquara tem problema com carro, mas levanta o público

A Unidos de Jucutuquara inaugurou os desfiles do Carnaval de Vitória 2025 na noite deste sábado (22) no Sambão do Povo, em Vitória. A chuva que caiu no início do desfile durou cerca de 15 minutos. A escola de samba levou para a avenida a potência do coração com o enredo "Pulsar da vida".

Com 30 metros de comprimento, o abre-alas da Jucutuquara coloriu a avenida de vermelho e prata, apresentando o coração como máquina da vida. O “pulsar” do enredo marcou a presença com o jogo de luzes no carro e nas fantasias.

Logo ao entrar na avenida, a bateria com 155 ritmistas, comandada pelo mestre Júnior Caprichosos, mandou uma das primeiras paradinhas que agitaram o público.

Quem se destacou desfilando próximo à bateria foi Clara e sua mãe Alessandra, que tem a paixão pelo carnaval como tradição de família. Desde os anos 2000, Alessandra desfila pelas escolas de samba e, em 2019, Clara seguiu os passos da mãe, estreando como campeã pela Independentes de São Torquato.

Na passagem do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Marcos Paulo e Marina Zanchetta Marques, pela primeira cabine dos jurados, uma parte da fantasia da porta-bandeira caiu. E chegou a se formar um buraco em relação à ala que vinha à frente.

O segundo carro, com 20 metros de comprimento e 10,5 metros de altura e elementos giratórios, levou a Índia para a avenida, mostrando que o coração é o símbolo da morada de Brahma, divindade do hinduísmo.

Abrindo a ala das baianas, com 40 componentes, dona Eva Rocha, de 77 anos, se apresentou na cadeiras de rodas, acenando e mandando beijos para o público.

O terceiro carro da escola, chamado Explode Coração, lembrando enredos que emocionaram carnavais, teve problemas para entrar na avenida, o que adiantou a entrada das três últimas alas (Velha Guarda, Compositores e Amigos da Nação).

Ao final do desfile o terceiro carro passou por outro problema, ao enganchar a parte mais alta em uma câmera de transmissão, o que quase provocou um acidente. A Unidos de Jucutuquara fechou o desfile com 1 hora, 4 minutos e 33 segundos. O limite é 62 minutos.

Após a apresentação da escola, o presidente da Unidos de Jucutuquara, Ewerton Fernandes, exaltou o trabalho dos integrantes da agremiação, afirmando que muitas das fantasias e adereços foram feitos de materiais recicláveis e itens de brilho, para poder conseguir fazer o desfile com a verba que tinham.

"A gente tem mais coisas positivas que negativas para falar sobre o desfile. A gente conseguiu resgatar dentro da escola a estrutura com alas da criança, alas da comunidade. Conseguimos recuperar o nosso espaço de ensaio, que é junto ao Clube Anchieta Social, parceiro da escola há muitos anos", destacou sobre o saldo do desfile no Sambão.

A respeito do tempo de desfile, que ultrapassou dois minutos do limite, ele afirmou que deve entrar com recurso na liga devido ao acidente do carro com a câmera, considerado por ele um acidente de percurso.

A Jucutuquara contou com 1.600 componentes, com 25 alas, três carros alegóricos e um tripé,

Confira o desfile da Jucutuquara no Carnaval de Vitória de 2025

História da agremiação

A Unidos de Jucutuquara é uma das escolas de samba mais tradicionais do Espírito Santo e nasceu no bairro de mesmo nome, na cidade de Vitória. A agremiação existe desde 1972 e conta com 7 títulos de campeã na história do Grupo Especial do carnaval capixaba.

Samba enredo

Jucutuquara faz pulsar meu coração

Você é minha paixão, pra sempre vou te amar

Transborda em meu peito um amor sem igual

Cadência perfeita do meu carnaval



Eu sou o som que anuncia a nova vida

Cada batida é um sentimento nessa canção

Vibrando ao pisar na avenida

Viver, sorrir, cantar, chorar de emoção

Atravessei o tempo, de várias formas é possível me encontrar

Me abro na fé, reacendendo a chama que conduz o meu viver

Sagrada e divina inspiração, quando ressoa a bateria da nação

Vai disparar mais uma vez quando a sirene tocar

A máquina da vida não pode parar

Quem doa renova a esperança de um bamba

Carrego na veia a herança do samba



Lar de tantos amores, chama que jamais se apagará

Dos mais singelos sabores, um doce encontro a luz do luar

Incondicional o mais puro afeto maternal

Me abraça, me cura, sempre entrega sua ternura

É gol! Adrenalina na arquibancada, vibrando uma torcida apaixonada

Coruja em meu peito fez morada,

Explodem as cores do meu pavilhão,

O surdo firmando vem na marcação,

E o povo inteiro vai saber que o meu amor é você.

Ficha técnica

Escola: G.R.C.E.S. Unidos de Jucutuquara



G.R.C.E.S. Unidos de Jucutuquara Bairro/Cidade: Bairro Jucutuquara, em Vitória



Bairro Jucutuquara, em Vitória Fundação: 29 de janeiro de 1972



29 de janeiro de 1972 Cores da escola: Verde, vermelho e branco



Verde, vermelho e branco Símbolo da escola: Coruja



Coruja Presidente: Ewerton Fernandes



Ewerton Fernandes Carnavalesco: Orlando Júnior



Orlando Júnior Enredo: Pulsar da Vida



Pulsar da Vida Intérprete oficial: Edu Chagas



Edu Chagas Mestre de bateria: Júnior Caprichoso



Júnior Caprichoso Rainha de bateria : Schyrley Moura



: Schyrley Moura 1º Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Marcos Paulo E Marina Zanchetta



Marcos Paulo E Marina Zanchetta Coreógrafa da comissão de frente: Giovana Gonzaga

