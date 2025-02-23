Integrantes da MUG passam mal durante desfile

Um integrante da MUG passou mal após entrar na avenida desfilando e foi atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros. Luiz Cláudio, de 63 anos, explicou que o costeiro da fantasia que estava usando pesou, fazendo com que ele se sentisse mal.
Outra integrante que teve dificuldades durante o Sambão foi a musa Juliana Koebel. Enquanto se apresentava à frente do abre-alas, ela escorregou na pista molhada e caiu. Sob aplausos, se levantou e continuou na avenida, mas precisou ser aparada ao término do desfile.