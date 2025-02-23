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Integrantes da MUG passam mal durante desfile

Um idoso e a musa da escola precisaram ser amparados após entrarem na avenida

Publicado em 23 de Fevereiro de 2025 às 04:27

Publicado em 

23 fev 2025 às 04:27
Integrante da MUG passa mal na avenida
Integrante da MUG passa mal na avenida Crédito: Tiago Alencar
Um integrante da MUG passou mal após entrar na avenida desfilando e foi atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros. Luiz Cláudio,  de 63 anos, explicou que o costeiro da fantasia que estava usando pesou, fazendo com que ele se sentisse mal. 
Outra integrante que teve dificuldades durante o Sambão  foi a musa Juliana Koebel. Enquanto se apresentava à frente do abre-alas, ela escorregou na pista molhada e caiu. Sob aplausos,  se levantou e continuou na avenida, mas precisou ser aparada ao término do desfile. 

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