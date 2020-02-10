Carnaval de Vitória: transmissão da TV Gazeta traz novidades

Desfile no Sambão do Povo: transmissão da TV Gazeta terá grua Crédito: Secundo Rezende

Os preparativos para a transmissão ao vivo do Carnaval de Vitória pela TV Gazeta estão em ritmo acelerado. O estúdio, chamado de aquário por ser todo envidraçado, já chamou a atenção do público que esteve nos ensaios técnicos das escolas, na semana passada, no Sambão do Povo. Nesta segunda-feira (10), a equipe começa a montar toda a estrutura de iluminação e áudio e também a fazer os acabamentos necessários. Na quinta-feira (13), os profissionais que participarão do evento se reúnem para um piloto, que funciona como um teste da transmissão.

VISÃO AMPLIADA

Segundo o gerente de Operações e Produção da TV Gazeta, Carlos Gonzaga, a novidade neste ano é a grua no final do Sambódromo, que dará visão mais ampla e detalhada dos desfiles, do estúdio e da festa final na dispersão. O posicionamento das câmeras será melhorado e, segundo Gonzaga, vai ser fundamental para valorizar os detalhes dos desfiles. Na quinta-feira (13), o diretor de eventos especiais da Rede Globo, Fernando Gueiros, junta-se à equipe contribuindo com seu know how nos carnavais do Rio e São Paulo.

ATRAVESSOU O SAMBA NO PRECONCEITO

Segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira da Novo Império: fantasia de Lyvia levantou debate sobre racismo Crédito: Divulgação

Um blogueirinho capixaba (no diminutivo mesmo) postou vídeo que mostra a segunda porta-bandeira da Novo Império, Lyvia, no ensaio técnico, vestida de Branca de Neve. Como Lyvia é negra, o rapazinho (no diminutivo, mais uma vez) faz comentários racistas, ironizando o contraste, sem perceber que a ideia era fazer uma crítica a esses personagens que só valorizam mulheres brancas.

VOZES CONTRA A INTOLERÂNCIA

O site carioca Sambistas da Depressão, famoso por suas ironias, mas em tom de humor inteligente e sem preconceitos, publicou o artigo “Carnaval, identidades e colonialismo”, repudiando os comentários do capixaba. A coluna Ziriguidum se junta aos sambistas em favor de Lyvia e contra todo tipo de intolerância e ignorância que se engendra contra o carnaval. Não passarão!

DESCIDA DA PIEDADE COM ESQUENTA