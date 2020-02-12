Carnaval de Vitória: babalorixá investe R$28 mil em fantasia

Bailarino e babalorixá, Jorge Lisboa, também conhecido como pai Jorge de Oxóssi, investiu R$28 mil para desfilar com a MUG, que vai falar de Lendas Indígenas, neste sábado (15), no Sambão da Povo. Ele estará fantasiado de Grande Pajé para fazer bonito com a escola que vai falar de Lendas Indígenas. "Fiz uma preparação o carnaval. Coloquei uma lente colorida, vou caprichar na maquiagem e na cabeça da fantasia". Quem assina fantasia é o estilista João Luiz Barros, requisitado por grandes rainhas e madrinhas. Nesta sexta-feira (14), Jorge será destaque no desfile da Mocidade da Praia. "Estarei no abre alas representando Netuno na versão negra".