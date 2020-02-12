Renata Rasseli

Carnaval de Vitória: babalorixá investe R$28 mil em fantasia

Pai Jorge de Oxóssi  desfilará como pajé no desfile da MUG,  que vai falar de lendas indígenas, no sábado (15), no Sambão do Povo

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 14:37

Jorge Lisboa, bailarino e babalorixá Crédito: divulgação
Bailarino e babalorixá, Jorge Lisboa, também conhecido como pai Jorge de Oxóssi, investiu R$28 mil para desfilar com a  MUG,  que vai falar de Lendas Indígenas, neste sábado (15), no Sambão da Povo. Ele estará fantasiado de Grande Pajé para fazer bonito com a escola que vai falar de Lendas Indígenas. "Fiz uma preparação o carnaval.  Coloquei uma lente colorida, vou caprichar na maquiagem e na cabeça da fantasia". Quem  assina fantasia é o estilista João Luiz Barros, requisitado por grandes rainhas e madrinhas. Nesta sexta-feira (14), Jorge será destaque no desfile da Mocidade da Praia. "Estarei no abre alas representando Netuno na versão negra".
Fantasia de Jorge Lisboa, bailarino e babalorixá Crédito: Divulgação
Jorge Lisboa, babalorixá e bailarino Crédito: Divulgação

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

