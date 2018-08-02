Em 1952, grande explosão fez a terra tremer em Vitória

Espírito Santo. A terra tremeu. Em várias ruas de Vitória, moradores ocupavam as janelas, curiosos e apavorados com o que havia acontecido. Uma confusão se formou rapidamente por falta de informações. Era madrugada do dia 11 de outubro de 1952 quando um estrondo ensurdecedor ocorreu na Capital do. A terra tremeu. Em várias ruas de, moradores ocupavam as janelas, curiosos e apavorados com o que havia acontecido. Uma confusão se formou rapidamente por falta de informações.

DER), que, na época, era situado no antigo armazém do SNC, em Caratoíra. No depósito estava armazenada incorretamente uma grande carga de dinamite. Posteriormente, verificou-se que tinha acontecido um incêndio violento que resultou em uma explosão em um depósito de combustíveis e inflamáveis do Departamento de Estradas e Rodagens (), que, na época, era situado no antigo armazém do SNC, em. No depósito estava armazenada incorretamente uma grande carga de dinamite.

Corpo de Bombeiros foram acionados para realizar a interdição total da área. Os moradores de Caratoíra precisaram evacuar o bairro por conta do risco de uma nova explosão. Após a gigante explosão foram tomadas as providências julgadas necessárias  todos os veículos da "rádio patrulha", ambulância, viaturas da polícia e doforam acionados para realizar a interdição total da área. Os moradores de Caratoíra precisaram evacuar o bairro por conta do risco de uma nova explosão.

jornal A Gazeta foi até o local e encontrou muitos curiosos querendo saber detalhes do que tinha acontecido. Portas destruídas e vidraças estilhaçadas pela violência do deslocamento do ar deixaram claro que dezenas de casas sofreram com o impacto da explosão; os tetos das residências desabaram  não apenas na Volta de Caratoíra, mas em Vila Rubim e Ilha do Príncipe. O estrondo pode ser ouvido em Vila Velha. Imediatamente, a reportagem dofoi até o local e encontrou muitos curiosos querendo saber detalhes do que tinha acontecido. Portas destruídas e vidraças estilhaçadas pela violência do deslocamento do ar deixaram claro que dezenas de casas sofreram com o impacto da explosão; os tetos das residências desabaram  não apenas na Volta de Caratoíra, mas em. O estrondo pode ser ouvido em Vila Velha.

Explosão foi manchete de A Gazeta Crédito: Cedoc | Rede Gazeta

Segundo informações preliminares da Rádio Patrulha da época, havia um número elevado de feridos  principalmente idosas e crianças. Muitas delas estavam em estado de choque. Um dos patrulheiros, que residia no bairro, teve sua casa parcialmente destruída com a queda de uma parede e soterramento de um irmão que, felizmente, sofreu apenas escoriações.

Um funcionário da Rede Gazeta, o próprio gráfico que montou a folha da reportagem sobre o ocorrido na época, teve sua casa danificada. Ele teria perdido a maioria dos pertences. A esposa e a filha de Arnaldo da Vitória escaparam milagrosamente de um ferimento mais grave.

Várias outras famílias também sofreram danos materiais e ficaram feridas. Até o momento em que a reportagem de A Gazeta ficou no local, o Corpo de Bombeiros ainda não tinha começado diretamente a extinção do incêndio pela dificuldade de água no bairro.

Uma carga de dois mil quilos de dinamite teria gerado a grande explosão. O diretor-geral do DER da época, Luiz Serafim Derenzi, relatou ao jornal A Gazeta que foi acordado ainda naquela madrugada com a notícia e que estranhou a ocorrência. Ele declarou que no armazém em que estava o conteúdo inflamável não havia um depósito apropriado para a carga de dinamite. O estabelecimento que costumava abrigar o material ficava em Aribiri, em Vila Velha.

O governador do Estado na época, Jones dos Santos Neves, teve conhecimento da ocorrência pelo vice-governador Cel. Athayde.

Ciente das informações constantes sobre a explosão em Caratoíra, aprovo providências adotadas e espero, prezado amigo, continuar prestando a melhor assistência aos acidentados. Logo tenha encerrado inquérito favor formar causa Jones Santos Neves - 1952

UM MILHÃO DE CRUZEIROS

O crédito de um milhão de cruzeiros foi cedido pelo governo do ES para atender os danos causados pelo desastre. Os prejuízos foram avaliados em dois milhões de cruzeiros.

A Legião Brasileira de Assistência, órgão assistencial fundado em 28 de agosto de 1942 e extinto em janeiro de 1995, amparou as vítimas em consequência da explosão  que foram alojadas no grupo escolar Maria Ericina.

PREJUDICADOS COM A EXPLOSÃO

Cerca de 34 pessoas ficaram feridas. Um médico humanitário, Américo de Oliveira, teve a iniciativa de uma subscrição popular para socorrer as vítimas. Outros donativos também foram doados por deputados da Grande Vitória.

Moradores da Vila Rubim, no Centro de Vitória, pediram diretamente pelo intermédio da imprensa e pela visita imediata de engenheiros da prefeitura ou da Secretaria de Viação e Obras Públicas. Eles diziam que prédios estavam sem segurança e abalados com a explosão.

PREFEITURA DE VITÓRIA

PMV) divulgou uma nota lamentando a ocorrência e o incêndio em Caratoíra e declarou que prestou imediata assistência às vítimas. "Todos os prejuízos verificados empregando nesse trabalho todo o seu pessoal de Obras e Assistência Social Municipal, parte da limpeza pública", diz parte da nota. Na época, a Prefeitura Municipal de Vitória () divulgou uma nota lamentando a ocorrência e o incêndio em Caratoíra e declarou que prestou imediata assistência às vítimas. "Todos os prejuízos verificados empregando nesse trabalho todo o seu pessoal de Obras e Assistência Social Municipal, parte da limpeza pública", diz parte da nota.

O prefeito recebeu o seguinte telegrama do Senador Carlos Lindenberg: "Acabo de saber por leitura de jornais do grave acidente ocorrido no depósito do DER com numerosas vítimas. Lamento profundamente e ponho meus préstimos. Abraços Carlos Lindenberg".

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