Capixaba Vix Logística compra empresa de São Paulo

Crédito: Vix Logística/Divulgação

A empresa capixaba Vix Logística comprou a Let's Rent a Car, companhia com sede em Araraquara (São Paulo), de atuação nacional e especializada em terceirização e gestão de frotas.

O anúncio sobre a conclusão do negócio acontece depois de o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovar o contrato de compra e venda de ações que trata da aquisição da totalidade das ações da L'S Rentals Participações S.A, controladora da Let's Rent a Car S.A., da Salute Locação e Empreendimentos Ltda. e da Valoriza Locadora de Veículos Ltda.

Segundo a Vix Logística, a Let’s Rent a Car, no mercado desde 1995, atende diversos segmentos e tem uma frota de 5 mil carros, além de contar com mais de 250 colaboradores e base nas cidades de Araraquara (SP), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Vitória (ES).

Com a aquisição, o objetivo da Vix - uma das empresas do Grupo Águia Branca - é quadruplicar a frota. "Nossa meta é chegar a 20 mil veículos até 2020", afirma o diretor-geral da Vix, Kaumer Chieppe ao citar que as negociações com a empresa começaram no início deste ano. O valor da transação não foi divulgado.

De acordo com ele, o objetivo é crescer nesse mercado, que até então a Vix não tinha praticamente atuação. "Vamos ter uma base a partir de agora, com um ativo consolidado e que oferece a expertise necessária para avançarmos. A Let's tinha dificuldades para crescer por conta da capacidade de endividamento dela", observa Chieppe ao comentar que o foco será principalmente em clientes corporativos.

Atualmente, a Vix é uma das maiores empresas do setor de transportes e logística do país, com operações de Norte a Sul do Brasil, e no Mercosul. Entre os serviços oferecidos estão a locação e gestão de frotas, traslados de pessoas, movimentação de cargas, logística automotiva e logística dedicada. A Vix tem mais de 9 mil colaboradores, frota de aproximadamente 5 mil veículos e equipamentos e mais de 100 bases operacionais.