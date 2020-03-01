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Pedro Permuy

Capixaba visita ilha em que foi filmado "Piratas do Caribe"

A Ilha Saona é a maior do Caribe e fica bem próxima da República Dominicana; o local também foi cenário do clássico "A Lagoa Azul"

Publicado em 01 de Março de 2020 às 11:43

Públicado em 

01 mar 2020 às 11:43
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

A advogada Dayana Barroso na Ilha Saona, no Caribe, onde foram filmados os filmes "Piratas do Caribe" e "A Lagoa Azul" Crédito: Juninho Santos
A advogada Dayana Barroso fugiu dos agitos carnavalescos do Brasil para curtir uns dias de relax lá pelos lados da República Dominicana ao lado do noivo e amigos. Além de ter passeado de helicóptero por Punta Cana, aproveitado as mordomias do cinco estrelas Hotel RIU Republica e posado em diversas paisagens paradisíacas, a capixaba deu uma esticada na viagem até a Ilha Saona, maior do Caribe.
O local, para o qual a bonita foi também de táxi aéreo, foi onde foram filmados os filmes “Piratas do Caribe” e o clássico da Sessão da Tarde “A Lagoa Azul”.
  Crédito: Juninho Santos
Dayana, que já afivelou as malas de volta ao Espírito Santo na última quinta (27), disse à coluna que o lugar é, realmente, surreal de tão exuberante. “É maravilhoso, lugar lindo. Ficamos apaixonados”, comentou.
No Instagram, ela – que tem pouco mais de 24 mil seguidores – recebeu vários elogios pelos cliques em que postou com o mar cinematográfico ao fundo.
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?Mermaid ??‍♀️??? #saonaisland

Uma publicação compartilhada por Dayana ?️arroso (@dayanasbarroso) em

FALANDO EM CAPIXABAS PELO MUNDO...

O cirurgião dentista Patrick Pertel é outro que está para lá e para cá com as malas pela Europa. Chegou a Paris, na França, no início da última semana e agora está curtindo os agitos de Amsterdã, na Holanda. Está encantado com a cidade e, à coluna, adiantou: "Volto dia 13 de março, mas vou fazer um curso de harmonização facial na Universidade do Porto, em Portugal, no fim da viagem. Mas Amsterdã é muito incrível. vale muito a pena". 
Ver essa foto no Instagram

Amsterdã ❤️

Uma publicação compartilhada por Patrick Pertel (@drpatrickpertel) em

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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