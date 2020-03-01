Capixaba visita ilha em que foi filmado "Piratas do Caribe"

A advogada Dayana Barroso
fugiu dos agitos carnavalescos do Brasil para curtir uns dias de relax lá pelos lados da República Dominicana
ao lado do noivo e amigos. Além de ter passeado de helicóptero por Punta Cana, aproveitado as mordomias do cinco estrelas Hotel RIU Republica e posado em diversas paisagens paradisíacas, a capixaba deu uma esticada na viagem até a Ilha Saona, maior do Caribe
.
O local, para o qual a bonita foi também de táxi aéreo, foi onde foram filmados os filmes “Piratas do Caribe
” e o clássico da Sessão da Tarde “A Lagoa Azul
”.
Dayana, que já afivelou as malas de volta ao Espírito Santo
na última quinta (27), disse à coluna que o lugar é, realmente, surreal de tão exuberante. “É maravilhoso, lugar lindo. Ficamos apaixonados”, comentou.
No Instagram, ela – que tem pouco mais de 24 mil seguidores – recebeu vários elogios pelos cliques em que postou com o mar cinematográfico ao fundo.
O cirurgião dentista Patrick Pertel é outro que está para lá e para cá com as malas pela Europa. Chegou a Paris, na França, no início da última semana e agora está curtindo os agitos de Amsterdã, na Holanda. Está encantado com a cidade e, à coluna, adiantou: "Volto dia 13 de março, mas vou fazer um curso de harmonização facial na Universidade do Porto, em Portugal, no fim da viagem. Mas Amsterdã é muito incrível. vale muito a pena".