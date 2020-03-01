Capixaba visita ilha em que foi filmado "Piratas do Caribe"

No Instagram, ela – que tem pouco mais de 24 mil seguidores – recebeu vários elogios pelos cliques em que postou com o mar cinematográfico ao fundo.

O cirurgião dentista Patrick Pertel é outro que está para lá e para cá com as malas pela Europa. Chegou a Paris, na França, no início da última semana e agora está curtindo os agitos de Amsterdã, na Holanda. Está encantado com a cidade e, à coluna, adiantou: "Volto dia 13 de março, mas vou fazer um curso de harmonização facial na Universidade do Porto, em Portugal, no fim da viagem. Mas Amsterdã é muito incrível. vale muito a pena".