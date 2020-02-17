Capixaba vai participar de festival nacional de acordeon

Pela primeira vez, o Espírito Santo terá a participação de um acordeonista em festival nacional de acordeon. Átila Cola, de Venda Nova, aluno do professor Chico Chagas, tocará dia 7 de Março na 4ª edição do Acordeon Festival de Itaiópolis, em Santa Catarina. "Se Deus quiser, vou ajudar muita gente daqui fazer sucesso lá fora", conta o professor.
Acordeonista, pianista, baixista, compositor, arranjador e professor, o acreano Chico Chagas, faz sucesso Brasil e mundo afora tocando sanfona, antes de chegar ao Estado, onde mora há quase quatro anos.
Chico Integrou bandas e gravou com nomes consagrados da MPB como Caetano Veloso, Zeca Pagodinho, Naná Vasconcelos, Chico César, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Alceu Valença e Beth Carvalho. Foi diretor musical e arranjador da cantora Elza Soares e fez inúmeras gravações para a TV Globo, a mais recente, na abertura da novela das 9, “Segundo Sol”.