  Capixaba vai participar de festival nacional de acordeon
Renata Rasseli

Capixaba vai participar de festival nacional de acordeon

Átila Cola, de Venda Nova do Imigrante, vai tocar na 4ª edição do Acordeon Festival de Itaiópolis, em Santa Catarina

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Átila Cola, acordeonista de Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação
Pela primeira vez, o Espírito Santo terá a participação de um acordeonista em festival nacional de acordeon. Átila Cola, de Venda Nova, aluno do professor Chico Chagas, tocará dia 7 de Março na 4ª edição do Acordeon Festival de Itaiópolis, em  Santa Catarina. "Se Deus quiser, vou ajudar muita gente daqui fazer sucesso lá fora", conta o professor.
Acordeonista, pianista, baixista, compositor, arranjador e professor, o acreano Chico Chagas, faz sucesso Brasil e mundo afora tocando sanfona, antes de chegar ao Estado, onde mora há quase quatro anos.  
Acordeonista Chico Chagas Crédito: Monica Zorzanelli
Chico Integrou bandas e gravou com nomes consagrados da MPB como Caetano Veloso, Zeca Pagodinho, Naná Vasconcelos, Chico César, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Alceu Valença e Beth Carvalho. Foi diretor musical e arranjador da cantora Elza Soares e fez inúmeras gravações para a TV Globo, a mais recente, na abertura da novela das 9, “Segundo Sol”.

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

