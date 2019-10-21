Capixaba Stephany Pim é eleita favorita para Miss Brasil; entenda

A Miss Espírito Santo 2017, Stephany Pim Crédito: Reprodução/Instagram @missstephanypim

Colaboração: Pedro Permuy

No fim de semana, um post chamou a atenção da web. Nele, a nossa Miss Espírito Santo 2017, Stephany Pim, era apontada como favorita ao Miss Brasil Universo deste ano. O que intrigou os fãs da bonita é o fato de que não há nada decidido sobre o futuro dos concursos de beleza, que andam cambaleando com a falta de patrocínio já há algum tempo. A coluna, que não é boba nem nada, foi atrás dela - que quando foi eleita a mais bela do Espírito Santo chegou a conquistar o 3º lugar no Miss Brasil daquele ano - para esclarecer os fatos. Durante o bate-papo, a modelo foi clara em dizer que não há nada confirmado e que ela nem sabe como estão sendo feito os processos do evento desta edição: "Eu não sei direito o que aconteceu. Uma pessoa me perguntou se eu voltaria ao mundo miss e eu disse que sim, desde que na franquia Universo. Mas não estou planejando nada". E completou: "Alguém divulgou a informação de que eu ia voltar e o povo ficou enlouquecido. Você não sabe como está meu Instagram, meu direct... Todo mundo achou que eu já estava inscrita (risos)".

Crédito: Reprodução/Instagram @alcantaramakeup

O DIFÍCIL MUNDO FÁCIL DA BELEZA NO BRASIL

Quem vê o luxo do mundo do beauté, às vezes, não consegue enxergar o coração do negócio. Mas, como cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, nada melhor que ouvir das palavras de Stephany - que entende da coisa - como está a situação do negócio: "Eu sei que a franquia (nacional) está mudando, sei que novas pessoas estão assumindo e que essas pessoas me seguem nas redes sociais". Depois dessa, no mínimo sinais de mudança por aí!

É festa! Ana Clark celebrando nova idade ao lado da filha, Mariana Clark Decottignies, em restô da Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

ARQUITETURA EUROPEIA EM VIX

Na próxima quarta, dia 23, Patricia Pomerantzeff estará em Vitória para evento de arquitetura que acontece em cerimonial da Capital. Os anfitriões do meeting, João Nelson e Iramaya Bergami, reunirão 250 profissionais da área para participarem de bate-papo com a expert, que falará sobre processo criativo, tendências e tudo sobre o que é "must have" direto da feira de Cersaie, na Itália, e da Paris Week Design.

Relax em alto estilo. Penha Arraz e o marido, Flávio Arraz, curtindo a paisagem do mar da Galileia, em Israel Crédito: Arquivo pessoal

CERIMONIALISTA EM LETRAS

A nossa Norma Marques já está beirando os 30 anos de estrada na carreira como cerimonialista e, criativa que é, agora fez uma colaboração como escritora. Para quem não sabe, ela já teve publicações feitas em A GAZETA há algumas décadas com poesias que escrevia e, agora, assina o prefácio do novo livro de Nybia Prado, escritora de Salvador, na Bahia. E as duas já estão com planos para lançar coisa boa que vem por aí!

Agora é que são elas! Bruna Sponfeldner, Carolina Neves e Renata França: no aniversário de Ana Clark, em point da Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

ZIG. Jacy Ferreira é só alegria depois da aprovação da filha, Luíza Ferreira França, para o curso de Direito em faculdade particular de Vitória. Agora é partir para a pista de dança na festa de formatura, na próxima sexta, dia 25. Parabéns!

ZAG. Patrícia Friço e seu Thanguy Friço curtiram os agitos da Oktoberfest de Blumenau no fim de semana. Agora retornam a todo vapor ao centro médico recém-inaugurado em shopping de Vila Velha.

Celebrando! Rômulo Henrique Cardoso, Janaína Cardoso Martins, Luciana Regis Cardoso e Eduardo Regis Cardoso: noite de festa dos professores do Primeiro Mundo em cerimonial de Vitória Crédito: Márcio Guimarães/All Live

BEATLES EM CACHOEIRO

Em comemoração aos 30 anos de cooperativa de crédito do Espírito Santo, a empresa irá realizar no próximo dia 26 o espetáculo Revolution, que por meio de uma apresentação cênica-musical conta a trajetória da clássica banda de rock The Beatles. Em novembro, no dia 23, o espetáculo será em Guarapari e no dia 30, em São Mateus.

Queridas de RR. Mariana Buaiz, Claudia Scarton e Gláucia Baião: noite de festa entre amigas Crédito: Mônica Zorzanelli

ALCEU VALENÇA E ANDRÉ PRANDO COM SHOW EM PEDRA AZUL

A região da Pedra Azul será sede do Festival Ambiental e Cultural das Montanhas Capixabas entre os dias 24 e 27 de outubro. O evento tem programação gratuita com as mais diversas manifestações artísticas, incluindo show de Alceu Valença e do nosso André Prando. Há opções para crianças, também, com apresentações de circo por exemplo, e sessões de cinema especiais.

Os flashes do aniversário de Ana Clark Ferreira na Praia do Canto

ZIG. Hoje é dia de Alessandro Yung, Nadja Trombetta e Miriam Silveira. Parabéns pra vocês!

ZAG. A designer Alice Mendes vai lançar sua nova coleção de joias musicais, batizada de Divertissement, no próximo dia 31 de outubro na Maestria D'Arte Galeria, em São Paulo.

OBJETO DO DESEJO | Ponto Nero Icon, o novo espumante queridinho das celebs

O espumante Ponto Nero Icon Crédito: Approach Comunicação/Divulgação