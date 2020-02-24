Capixaba faz leilão de relíquias de Carmen Miranda no Rio

Leilão de Carmen Miranda: foto do acervo de Haroldo Coronel que vai a leilão no Copacabana Palace Crédito: Arquivo pessoal

Atualização: inicialmente, a coluna afirmou que a festa de lançamento do leilão aconteceria no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, segundo informações do realizador do evento, Haroldo Coronel. Na noite desta segunda (2), ele corrigiu que o encontro foi transferido para o Cassino da Urca, local do Rio de Janeiro que acaba de ser revitalizado.

No próximo dia 2 de abril, os salões do recém-reformado Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, vão ser palco da festa de lançamento de um leilão que terá cerca de 450 itens que pertenceram a Carmen Miranda, portuguesa radicada no Brasil que viveu o auge da carreira na década de 40.

Your browser does not support the audio element. Capixaba faz leilão de relíquias de Carmen Miranda no Copacabana Palace

As joias, roupas, fotografias exclusivas e um acervo de verdadeiras relíquias da Pequena Notável (a artista tinha 1,52m e recebeu esse apelido carinhosamente) hoje pertencem ao capixaba Haroldo Coronel, que vive em Buenos Aires, na Argentina. O leilão é organizado para acontecer nos dias 7 e 8 de abril, após o coquetel de apresentação do catálogo.

Os artigos foram adquiridos, inicialmente, entre os anos 80 e 90 direto do próprio marido da cantora, David Sebastian, por Haroldo. De cara, o capixaba viu a oportunidade de investimento ao comprar as peças e, aos poucos, liquidou praticamente tudo o que ainda existia da artista.

Leilão de Carmen Miranda: conjunto de braceletes e broche da 20th Century Studios que pertenceu a Carmen Miranda Crédito: Pedro Permuy

Leilão de Carmen Miranda: inscrição em bracelete da 20th Century Studios que pertenceu à Pequena Notável Crédito: Pedro Permuy

"Tenho desde roupas, joias que têm inscrições com número de série dos estúdios em que Carmen trabalhou, como o 20th Century Studios, até os contratos originais de shows que ela fez na Broadway, fotos autografadas e outros documentos que são raridade", conta, em bate-papo exclusivo. Além das mais de quatro centenas de produtos que vão a leilão, Haroldo ainda terá em casa um grande volume do acervo de Carmen.

A convite do colecionador, a coluna conferiu de perto alguns dos itens e comprovou que os braceletes, por exemplo, são identificados pelo estúdio de filmes norte-americano, bem como que a relação de itens feita por David bate certeiramente com o acervo do qual o capixaba é dono.

Leilão de Carmen Miranda: cantora lírica Natércia Lopes usa bracelete que pertenceu à Pequena Notável Crédito: Pedro Permuy

Leilão de Carmen Miranda: Natércia Lopes (cantora lírica), Haroldo Coronel (proprietário do acervo) e Ademir (performer) Crédito: Pedro Permuy

A coluna também teve acesso a um documento, assinado por David, com reconhecimento em cartório e parte escrito à mão. Trata-se de um certificado que confere autenticidade às peças. Quem comprar itens no leilão também receberá certificado de garantia do escritório de arte de Soraia Cals, responsável pelos trâmites da venda.

Leilão de Carmen Miranda: documento assinado por David Sebastian, marido da Pequena Notável, atesta autenticidade das peças Crédito: Pedro Permuy/Arquivo pessoal

POR FALAR EM COPACABANA PALACE... AO BAILE DO COPA 2020!