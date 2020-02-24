Capixaba faz leilão de relíquias de Carmen Miranda no Rio

Atualização: inicialmente, a coluna afirmou que a festa de lançamento do leilão aconteceria no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, segundo informações do realizador do evento, Haroldo Coronel. Na noite desta segunda (2), ele corrigiu que o encontro foi transferido para o Cassino da Urca, local do Rio de Janeiro que acaba de ser revitalizado.
No próximo dia 2 de abril, os salões do recém-reformado Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, vão ser palco da festa de lançamento de um leilão que terá cerca de 450 itens que pertenceram a Carmen Miranda, portuguesa radicada no Brasil que viveu o auge da carreira na década de 40.
As joias, roupas, fotografias exclusivas e um acervo de verdadeiras relíquias da Pequena Notável (a artista tinha 1,52m e recebeu esse apelido carinhosamente) hoje pertencem ao capixaba Haroldo Coronel, que vive em Buenos Aires, na Argentina. O leilão é organizado para acontecer nos dias 7 e 8 de abril, após o coquetel de apresentação do catálogo.
Os artigos foram adquiridos, inicialmente, entre os anos 80 e 90 direto do próprio marido da cantora, David Sebastian, por Haroldo. De cara, o capixaba viu a oportunidade de investimento ao comprar as peças e, aos poucos, liquidou praticamente tudo o que ainda existia da artista.
"Tenho desde roupas, joias que têm inscrições com número de série dos estúdios em que Carmen trabalhou, como o 20th Century Studios, até os contratos originais de shows que ela fez na Broadway, fotos autografadas e outros documentos que são raridade", conta, em bate-papo exclusivo. Além das mais de quatro centenas de produtos que vão a leilão, Haroldo ainda terá em casa um grande volume do acervo de Carmen.
A convite do colecionador, a coluna conferiu de perto alguns dos itens e comprovou que os braceletes, por exemplo, são identificados pelo estúdio de filmes norte-americano, bem como que a relação de itens feita por David bate certeiramente com o acervo do qual o capixaba é dono.
A coluna também teve acesso a um documento, assinado por David, com reconhecimento em cartório e parte escrito à mão. Trata-se de um certificado que confere autenticidade às peças. Quem comprar itens no leilão também receberá certificado de garantia do escritório de arte de Soraia Cals, responsável pelos trâmites da venda.
A coluna, que anda bem prestigiada (obrigado!), foi convidada para ver de perto os agitos do Baile do Copa 2020
, sob o tema "Abra Suas Asas". O evento aconteceu no último sábado (22) e, a partir desta terça (25), você, leitor, acompanha a cobertura do festão de carnaval
nesta coluna.