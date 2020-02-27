Capixaba é nomeado membro do conselho nacional de mineração

Tales Machado Crédito: Thiers Turini

O presidente do Sindirochas, Tales Machado, acaba de ser nomeado como membro do Conselho Temático de Mineração (Comin), criado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em dezembro. Ele representará a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), oportunidade que permitirá – com sua experiência como atuante empresário do setor de mineração – contribuir, ainda mais, para o desenvolvimento de importantes temas do setor em nível nacional. Presidido pelo empresário e líder do Conselho da CNI, Sandro Mabel, o colegiado tem como missão colaborar com diagnósticos e propostas para a mineração, um dos setores mais importantes da economia nacional e auxiliar com a agenda junto ao Ministério de Minas e Energia. O mandato do capixaba no Comin-CNI é válido por dois anos.

RODA DE CONVERSA

Márcia Bumachar, José Eduardo Coelho Dias, Renata Bravo e Ivana Esteves são presenças confirmadas na Roda de Conversa da Revista.ag, no próximo dia 4, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que vai discutir os assédios que as mulheres sofrem no ambiente de trabalho. A jornalista esportiva e criadora do movimento “Deixa ela falar”, Gabriela Moreira, e a figurinista e propulsora do movimento “Mexeu com uma, mexeu com todas”, Su Tonani, serão as palestrantes do evento. A discussão, mediada pela editora da Redação A Gazeta/CBN Érica Vaz, também vai contar com a presença da doutora em Bioética e professora da FDV, Elda Bussinger. Com curadoria da Casa do Saber Rio, a Roda de Conversa abre a temporada de debates, conhecidos como Encontros do Saber, promovidos pela Revista.ag. no auditório da Rede Gazeta.

CARNAVAL NA ALDEIA DE GUARAPARI

Nazaré Miranda, Sandra Fonseca e Renata Pacheco Crédito: Divulgação

Bloco da Kitia Perciano Crédito: Divulgação

Rita e Enza Camata Crédito: divulgação

Aloizio Faria Filho e Maria Sanz Martins Crédito: Divulgação

Bárbara Verzola e Rodrigo Gabriel Crédito: Divulgação

Rodolfo Feliz e Marina Monteiro Crédito: Divulgação

IMPOSTO DE RENDA

Atenção contribuintes, na próxima segunda, dia02 de março, tem início a declaração do Imposto de Renda 2020 ano calendário 2019. O prazo vai até 30 de abril e segundo a contadora capixaba Rayane Ramos fique ligado em algumas mudanças que já foram divulgadas como maior detalhamento dos bens. “Agora se faz necessário incluir informações detalhadas sobre aquisições de imóveis, veículos, aeronaves e etc. Como por exemplo área total do imóvel, registro de inscrição no órgão público e registro no cartório de imóveis, número do Renavam ao registrar o veículo, número do chassi, entre outras informações. Rayane ainda faz outro alerta: “esse no ano a malha fina sai em 24 horas após a entrega e a multa para atraso ou não entrega da declaração é de no mínimo R$ 165,70 podendo chegar a 20% do imposto devido corrigido com juros. Fique atento”, explica ela.

HISTÓRIA DO ES EM CURSO