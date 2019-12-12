Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba assina sublimados de Bazar da Preta Gil no Rio
Renata Rasseli

Capixaba assina sublimados de Bazar da Preta Gil no Rio

Rachel Pires assina os painéis sublimados e totem que estarão na 12ª edição do Bazar da Preta neste domingo (15)

Públicado em 

12 dez 2019 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Rachel Pires Crédito: Ricardo Medeiros
Rachel Pires e Preta Gil estarão juntas novamente em um projeto. Dessa vez, a empresária capixaba vai assinar os painéis sublimados e totem que estarão na 12ª edição do Bazar da Preta. O evento será neste domingo (15) no Rio de Janeiro e toda a renda arrecadada será revertida para as Ongs Voz das Comunidades e IKMR Brasil.

HOMENAGEM

O deputado estadual Renzo Vasconcellos, o homenageado Café Lindenberg e o presidente da Assembleia Legislativa Erick Musso: na entrega da Comenda Domingos Martins ao diretor-geral da Rede Gazeta Crédito: Lissa De Paula

TENDÊNCIAS ÓTICAS

Getúlio e Ana Luíza Azevedo estão representando suas óticas entre as 15 redes ópticas do país que acompanham com exclusividade, em São Paulo, os lançamentos da Luxottica, que trabalha com marcas como Chanel e Bvlgari. Modelos com lentes em cor azul, rosa translúcido e armações em cristal transparente e acetato prometem estar entre as fortes tendências para 2020.

LANÇAMENTO

Andrea de Pinho e Bruna Medeiros: noite de nova coleção de acessórios em prata Crédito: Monica Zorzanelli

INOVAÇÃO

Vitor Batista Telles Ghiotti e Luiz Gustavo Santos Silva da área de Planejamento da Ambiental Serra foram destaques e estão entre os tops 10 do Grupo Aegea em projetos de inovação. Em todo o Brasil, foram inscritas 63 iniciativas com foco em melhorias por meio da inovação. Os profissionais capixabas desenvolveram soluções que garantiram melhor controle dos procedimentos da companhia.

ANIVERSÁRIO DE "SAFIRA"

O livro para crianças "Safira",  de Sérgio Blank, fez 30 anos em 2019. Em comemoração está sendo feita a adaptação e produção da obra para o teatro profissional pela primeira vez. Em breve a estória da caneta de tinta/sangue azul estará em turnê pelos palcos do ES. 

MISSA DE 7º DIA

A missa de 7º dia de falecimento de Tânia Cruz será celebrada na sexta-feira (13), às 18h30, na Igreja Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto. 

REINAUGURAÇÃO

Aeileen e Edmilson Varejão: novo conceito de steak house na Praia do Canto. Crédito: Leo Gurgel

DUPLO LANÇAMENTO

Carolina Neves e Ana Luíza Azevedo convidam para uma tarde de verão no ateliê da Aleixo Netto na próxima segunda-feira (16), a partir das 11 horas. Clientes e amigas da dupla vão poder ver em primeira mão as novidades das linhas de óculos e joias da dupla. 

ItalLa Monti, Paulo Gottardi e Solana MarianelliI: no lançamento de novidades para cozinha  Crédito: Cloves Louzada

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE CLUBES

O capixaba e presidente do Instituto Brasileiro do Direito da Empresa (IBDE), Gustavo Mauro Nobre, realiza nesta quinta-feira (12), no Rio de Janeiro, o primeiro evento brasileiro voltado para o debate da recuperação judicial de clubes esportivos.

QUERIDAS DE RR

Andrea Andrade e Mariana Andrade: em coquetel badalado em Vitória Crédito: Monica Zorzanelli

MESA ESPECIAL

Nossas especialistas em grazing tables Isabelle Rangel e Mariana Zucarrelo assinam uma mesa especial na posse do novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa. A dupla prepara uma seleção especial de queijos, frutas da estação e charcutaria para a ocasião.

Veja Também

Amarelo é a cor para receber 2020, o ano que será regido pelo Sol

Musical com brinquedos do Toy Story chega ao ES

Capixaba assina o bolo da festa de Zoe, filha de Sabrina Sato

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados