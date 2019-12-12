Capixaba assina sublimados de Bazar da Preta Gil no Rio

Rachel Pires Crédito: Ricardo Medeiros

Rachel Pires e Preta Gil estarão juntas novamente em um projeto. Dessa vez, a empresária capixaba vai assinar os painéis sublimados e totem que estarão na 12ª edição do Bazar da Preta. O evento será neste domingo (15) no Rio de Janeiro e toda a renda arrecadada será revertida para as Ongs Voz das Comunidades e IKMR Brasil.

HOMENAGEM

O deputado estadual Renzo Vasconcellos, o homenageado Café Lindenberg e o presidente da Assembleia Legislativa Erick Musso: na entrega da Comenda Domingos Martins ao diretor-geral da Rede Gazeta Crédito: Lissa De Paula

TENDÊNCIAS ÓTICAS

Getúlio e Ana Luíza Azevedo estão representando suas óticas entre as 15 redes ópticas do país que acompanham com exclusividade, em São Paulo, os lançamentos da Luxottica, que trabalha com marcas como Chanel e Bvlgari. Modelos com lentes em cor azul, rosa translúcido e armações em cristal transparente e acetato prometem estar entre as fortes tendências para 2020.

LANÇAMENTO

Andrea de Pinho e Bruna Medeiros: noite de nova coleção de acessórios em prata Crédito: Monica Zorzanelli

INOVAÇÃO

Vitor Batista Telles Ghiotti e Luiz Gustavo Santos Silva da área de Planejamento da Ambiental Serra foram destaques e estão entre os tops 10 do Grupo Aegea em projetos de inovação. Em todo o Brasil, foram inscritas 63 iniciativas com foco em melhorias por meio da inovação. Os profissionais capixabas desenvolveram soluções que garantiram melhor controle dos procedimentos da companhia.

ANIVERSÁRIO DE "SAFIRA"

O livro para crianças "Safira", de Sérgio Blank, fez 30 anos em 2019. Em comemoração está sendo feita a adaptação e produção da obra para o teatro profissional pela primeira vez. Em breve a estória da caneta de tinta/sangue azul estará em turnê pelos palcos do ES.

MISSA DE 7º DIA

A missa de 7º dia de falecimento de Tânia Cruz será celebrada na sexta-feira (13), às 18h30, na Igreja Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto.

REINAUGURAÇÃO

Aeileen e Edmilson Varejão: novo conceito de steak house na Praia do Canto. Crédito: Leo Gurgel

DUPLO LANÇAMENTO

Carolina Neves e Ana Luíza Azevedo convidam para uma tarde de verão no ateliê da Aleixo Netto na próxima segunda-feira (16), a partir das 11 horas. Clientes e amigas da dupla vão poder ver em primeira mão as novidades das linhas de óculos e joias da dupla.

ItalLa Monti, Paulo Gottardi e Solana MarianelliI: no lançamento de novidades para cozinha Crédito: Cloves Louzada

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE CLUBES

O capixaba e presidente do Instituto Brasileiro do Direito da Empresa (IBDE), Gustavo Mauro Nobre, realiza nesta quinta-feira (12), no Rio de Janeiro, o primeiro evento brasileiro voltado para o debate da recuperação judicial de clubes esportivos.

QUERIDAS DE RR

Andrea Andrade e Mariana Andrade: em coquetel badalado em Vitória Crédito: Monica Zorzanelli

MESA ESPECIAL