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Leonel Ximenes

Capela Santa Luzia será restaurada e reaberta

A igreja, mais antiga de Vitória, e que está fechada porque o piso cedeu parcialmente

Públicado em 

03 set 2018 às 11:56
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Capela Santa Luzia, na Cidade Alta, é a primeira igreja construída em Vitória. Crédito: Divulgação
Horas depois do incêndio que destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro, o Estado anuncia que vai liberar R$ 301 mil para a restauração da Capela Santa Luzia, na Cidade Alta, considerada a igreja mais antiga de Vitória e que está fechada, desde junho de 2016, porque o piso cedeu parcialmente.
A obra deve começar em meados de outubro e deve ser entregue, segundo a Secult, no primeiro trimestre do ano que vem. Além do piso, serão restauradas as pinturas nos forros e nos altares laterais, recuperados o douramento dos detalhes da igreja e modernizadas as instalações hidráulicas e elétricas. 
Igreja histórica
A capela foi construída no século XVI, no início da colonização,  sobre uma rocha, em estilo colonial, com traços arquitetônicos simples e edificada na então fazenda de Duarte Lemos, na sesmaria doada pelo primeiro donatário da Capitania do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho.
Em 1943 foi restaurada e funcionou como galeria de arte e Museu de Arte Sacra. Foi tombada pelo Iphan em 1946. O templo fica na Rua José Marcelino s/nº  e será reaberto à visitação pública após as obras de restauração.
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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