Capela Santa Luzia será restaurada e reaberta

A obra deve começar em meados de outubro e deve ser entregue, segundo a Secult, no primeiro trimestre do ano que vem. Além do piso, serão restauradas as pinturas nos forros e nos altares laterais, recuperados o douramento dos detalhes da igreja e modernizadas as instalações hidráulicas e elétricas.
A capela foi construída no século XVI, no início da colonização, sobre uma rocha, em estilo colonial, com traços arquitetônicos simples e edificada na então fazenda de Duarte Lemos, na sesmaria doada pelo primeiro donatário da Capitania do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho.
Em 1943 foi restaurada e funcionou como galeria de arte e Museu de Arte Sacra. Foi tombada pelo Iphan em 1946. O templo fica na Rua José Marcelino s/nº e será reaberto à visitação pública após as obras de restauração.