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Entenda

Capacidade de público do Kleber Andrade pode aumentar em 2020

Secretário de Esportes, Júnior Abreu, admite a possibilidade da instalação de nova arquibancada para que o estádio possa receber eventos maiores

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 17:26

Públicado em 

19 dez 2019 às 17:26
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Kleber Andrade recebeu  melhorias para receber os jogos do Mundial Sub-17 Crédito: Vitor Jubini
Na última quinta-feira (12), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou a candidatura do Brasil para sediar a Copa do Mundo Feminina em 2023. Evento que também está na lista de desejos da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) para vir ao Espírito Santo, principalmente após o sucesso ao receber a Copa do Mundo Sub-17, no Estádio Kleber Andrade. Entretanto, na lista que a entidade apresentou à Fifa, não há previsão de jogos em Cariacica. Outras oito cidades foram escolhidas: Manaus, Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.  
Capacidade de público do Kleber Andrade pode aumentar em 2020
De acordo com o secretário de esportes Júnior Abreu há uma determinação que para receber uma partida da Copa do Mundo Feminina, o estádio precisa ter a capacidade mínima de 25 mil torcedores, e hoje o Kleber Andrade comporta no máximo 19.600 pessoas. Entretanto, a Sesport está disposta a resolver essa questão. 

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"Nós estamos abertos a conversar sobre isso e colocar as arquibancadas para atender o Mundial de Futebol Feminino. Eu entrei em contato com os responsáveis. A lista com as cidades que foram inseridas na proposta é uma preliminar. Nada impede deles mudarem a lista. Vai depender muito também se nós temos capacidade de atender a questão essencial de no mínimo 25 mil torcedores no estádio. Mas eu já estou fazendo as tratativas, já marquei a agenda com o Corpo de Bombeiros, vou pedir um laudo para deixar pronto isso. Quem sabe no ano que vem nós tenhamos outros eventos aqui que precisem disso. Se tiver, já está mais fácil de fazer", declarou o secretário.  
O Brasil está confirmado como um dos candidatos a receber o Mundial Feminino, ao lado de África do Sul, Argentina, Austrália, Colômbia, Japão e Nova Zelândia, além de uma candidatura conjunta das Coreias do Sul e do Norte.  Caso a competição seja confirmada no Brasil e o Espírito Santo não receba jogos, ainda existe a possibilidade do Kleber Andrade ser centro de treinamento. Além dos oito estádios a serem indicados para realização da competição, o projeto brasileiro conta com o mapeamento de mais de 60 cts.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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