Kleber Andrade recebeu melhorias para receber os jogos do Mundial Sub-17 Crédito: Vitor Jubini

Na última quinta-feira (12), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou a candidatura do Brasil para sediar a Copa do Mundo Feminina em 2023. Evento que também está na lista de desejos da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) para vir ao Espírito Santo, principalmente após o sucesso ao receber a Copa do Mundo Sub-17, no Estádio Kleber Andrade. Entretanto, na lista que a entidade apresentou à Fifa, não há previsão de jogos em Cariacica. Outras oito cidades foram escolhidas: Manaus, Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.

Your browser does not support the audio element. Capacidade de público do Kleber Andrade pode aumentar em 2020

De acordo com o secretário de esportes Júnior Abreu há uma determinação que para receber uma partida da Copa do Mundo Feminina, o estádio precisa ter a capacidade mínima de 25 mil torcedores, e hoje o Kleber Andrade comporta no máximo 19.600 pessoas. Entretanto, a Sesport está disposta a resolver essa questão.

"Nós estamos abertos a conversar sobre isso e colocar as arquibancadas para atender o Mundial de Futebol Feminino. Eu entrei em contato com os responsáveis. A lista com as cidades que foram inseridas na proposta é uma preliminar. Nada impede deles mudarem a lista. Vai depender muito também se nós temos capacidade de atender a questão essencial de no mínimo 25 mil torcedores no estádio. Mas eu já estou fazendo as tratativas, já marquei a agenda com o Corpo de Bombeiros, vou pedir um laudo para deixar pronto isso. Quem sabe no ano que vem nós tenhamos outros eventos aqui que precisem disso. Se tiver, já está mais fácil de fazer", declarou o secretário.